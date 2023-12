Lyon : les bulles de Bellecour sacrées meilleure oeuvre de la Fête des Lumières 2023

L'an dernier, l'illumination proposée sur la place centrale de Lyon avait été largement moquée à cause de ses lampes de chevet récupérées.

En 2023, les bulles géantes remportent le prix du Coup de Coeur organisé par la Ville de Lyon et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Il revenait aux visiteurs de la Fête des Lumières de voter. Et même si l'oeuvre imaginée par deux designers australiens inspirés par l'épidémie de Covid-19 n'apportait pas grand-chose sur le plan de l'expérience, elle donnait un peu de féérie à la Place Bellecour.

Après les bulles et leurs 1133 votes (19% des voix), l'oeuvre de Franck Dion sur la colline de Fourvière arrive deuxième. Ceux du Fleuve, qui conte une histoire en se servant des façades des bâtiments de la rive droite de la Saône, a obtenu 1071 voix.

Dans un mouchoir de poche, All the Trees arrive troisième avec 1016 votes. L'illumination du Parc de la Tête d'Or devance Kernel (cathédrale Saint-Jean) et L'écrin des Jacobins, sur la place éponyme.

Coup dur pour Cellulo/D, l'oeuvre de la place des Terreaux, qui n'arrive que 5e des votes. La place, sorte de cinéma avec les façades idéales de l'Hôtel de Ville et du Palais Saint-Pierre, est d'habitude le lieu central de l'évènement.

Et vous, quelle a été votre oeuvre préférée de cette édition 2023 de la Fête des Lumières à Lyon ?