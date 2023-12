Fête des Lumières à Lyon : revivez la première soirée des illuminations (PHOTOS)

Le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Fête des Lumières a été donné ce jeudi soir à 19h. Ils étaient nombreux dans les rues de Lyon à partir à la découverte de la trentaine d’œuvres proposées pour ce nouveau cru.

La Presqu’île a été prise d’assaut comme à chaque fois, à commencer par la place Bellecour où les bulles géantes colorées inspirées du Covid-19 n’ont pas manqué de faire réagir. "Je ne comprends pas trop le principe", a-t-on entendu dans la foule. "En tout cas ça rend bien sur les photos", a-t-il également été dit.

#FDL2023 Coup d'envoi de cette première soirée de l'édition 2023 de la Fête des Lumières #Lyon ; beaucoup de monde sur la place Bellecour pour se promener parmi les bulles géantes colorées 👇 pic.twitter.com/W9OzuYbSp8 — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2023

Les avis étaient aussi nombreux du côté de la place des Jacobins et de son spectacle à 360 degrés. "C’est stylé !", a déclaré un jeune visiteur. "C’est bien mais ça ne bouge pas", pouvait-on entendre place de la République où "Sign" proposait une œuvre entre feu et lumière. Même constat place des Célestins et son "soleil nuit" ultra brillant.

#FDL2023 Entre feu et lumière sur la place de la République #Lyon pic.twitter.com/LuaU5Uvicp — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2023

La place des Terreaux n’a pas manqué d’attirer les curieux avec Cellulo/d mettant à l’honneur les premières œuvres cinématographiques confrontées à l’intelligence artificielle. Un peu plus loin, la gare Saint-Paul a su convaincre les visiteurs avec "Nouvelle Vague" et ses courtes vidéos prenantes.

#FDL2023 L'œuvre "Nouvelle Vague" est à découvrir sur la façade de la gare Saint-Paul de #Lyon 👇 pic.twitter.com/YMcp95EolT — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2023

Mention spéciale également à la Fresque des Lyonnais qui n’a pas manqué de faire l’unanimité avec "Re-dessine moi des Lumières" rendant hommage aux personnages emblématiques de la ville de Lyon.

#FDL2023 La Fresque des Lyonnais prend de nouveau vie pour cette édition 2023 de la Fête des Lumières de #Lyon 👇 pic.twitter.com/5TYl7EoZ2h — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2023

Les opinions étaient par ailleurs partagées sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean. "J’ai adoré", a commenté un spectateur tandis que son voisin parlait d’une œuvre "manquant de couleurs".

#FDL2023 Notre tour de cette première soirée de la Fête des Lumières de #Lyon se termine sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean où les visiteurs sont au rendez-vous 👇 pic.twitter.com/lPZGMQIrlQ — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2023

Il y avait foule aussi au parc de la Tête d’Or. Entre "La Fontaine Enchantée", la "Rose Family" de Philippe Katerine, la poésie de "Geysers" sans oublier Léon, le dragon, installé sur le lac, cette première soirée de l’édition 2023 de la Fête des Lumières a fait son petit effet et a surtout eu de la chance. Alors que les illuminations s’éteignaient à 23h, la pluie et le vent faisaient leur apparition…

Le rendez-vous est de nouveau donné ce vendredi soir à partir de 19h. A noter que le réseau TCL sera gratuit dès 16h à l’occasion du 8 décembre où les lumignons seront de sortie sur les fenêtres.

A.D.