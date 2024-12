"Il y a plus de monde que d’habitude non ?" : la Fête des Lumières fait le plein pour sa première soirée (PHOTOS)

Il fallait preuve de patience ce jeudi soir dans les rues de Lyon. Pour la première soirée de la 25e édition de la Fête des Lumières, les visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir les 32 œuvres répartis en Presqu’île et au parc de la Tête d’Or.

La boule à neige de la place Bellecour et son "I love Lyon" ont incontestablement été les plus photographiés. Ce fut également le cas du "Retour du petit géant" sur la place des Terreaux noire de monde pour cette première soirée. "Il y a plus de monde que d’habitude non ?", pouvait-on entendre parmi la foule.

#FDL2024 Coup d'envoi de l'édition 2024 de la @FeteLumieres #Lyon avec quelques gouttes de pluie au programme de cette première soirée ; ici sur la place Bellecour où la boule à neige fait son effet 👇 pic.twitter.com/nCsm0yGvq5 — Lyon Mag (@lyonmag) December 5, 2024

Il fallait également faire preuve de patience pour accéder à l’œuvre "Mother" sur la façade de la cathédrale Saint-Jean ; plus d’une heure à un moment de la soirée… "Ça valait le coup d’attendre", constatait à la sortie un couple mettant en avant "un spectacle moins sombre que l'année dernière".

Mention spéciale de notre côté pour "Laniakea horizon24" sur la place Antonin Poncet et les arches "Paseo d’hiver" rue de la République.

Le parc de la Tête d’Or a fait également le plein ce jeudi soir. Les Anooki font leur effet à l’entrée du parcours prévu pour l’évènement avec également un coup de cœur pour "Solar dust" et ses lasers dans les arbres particulièrement réussis. La Fête des Lumières se poursuit jusqu'à dimanche soir.