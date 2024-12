Fête des Lumières à Lyon : la préfecture interdit la marche d'ultra-droite "Lugdunum Suum" prévue ce 8 décembre

Si la manifestation des militants de l'ultradroite lyonnaise n'a pas été déclarée en préfecture, les autorités ont pris connaissance de sa tenue via des tracts distribués en ville.

En ce sens, par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet délégué à la défense et la sécurité Antoine Guerin a interdit cette manifestation intitulée "Lugdunum Suum", prévue pour ce 8 décembre à Lyon. Ce rassemblement, qui devait se dérouler entre la place Saint-Jean et la Basilique de Fourvière, n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable en préfecture, ce qui constitue en soi un motif d’interdiction.

Selon l’arrêté préfectoral, la manifestation est portée par des membres de la "mouvance identitaire lyonnaise", avec des risques avérés de "troubles à l’ordre public", notamment en raison de possibles affrontements avec des militants de l’ultra-gauche. La préfecture du Rhône rappelle que les affrontements entre militants d’ultra-droite et d’ultra-gauche se sont multipliés ces dernières années à Lyon.

Parmi les épisodes marquants : la présence de slogans xénophobes lors d’un hommage à Lola le 21 octobre 2022, des affrontements en marge de la manifestation contre les violences faites aux femmes le 26 novembre 2022, ou encore l’attaque de militants d’ultra-droite contre des participants à une réunion sur la cause palestinienne le 11 novembre 2023 dans le Vieux-Lyon. Plus récemment, des cortèges sauvages ont traversé la Presqu’île le 27 novembre 2023 et le 30 septembre 2024, avec des slogans et des déambulations armées, renforçant les craintes de confrontations violentes entre mouvances opposées.

L'arrêté précise que "la recherche d’affrontements violents entre les groupuscules d’ultra- droite et d’ultra-gauche est extrêmement prégnante dans le contexte d’opposition sur les situations d’homicides dramatiques récentes".

Les autorités évoquent également un "contexte de menace terroriste" marqué par le maintien du niveau Vigipirate "Urgence attentat", le plus élevé du dispositif.

L’organisation de la Fête des Lumières, qui mobilise déjà d'importants effectifs de sécurité pour encadrer l’afflux de plus de deux millions de visiteurs sur quatre jours, est un autre argument avancé par la préfecture. Elle souligne que "la priorité de leurs actions doit être consacrée à la sécurisation générale des lieux de grands rassemblements" et ne saurait être détournée par la gestion d'une manifestation non autorisée.

Le contenu des tracts diffusés par les organisateurs de "Lugdunum Suum" a aussi retenu l'attention des autorités. Ces tracts critiquent la Fête des Lumières, qualifiée de "divertissement commercial sans saveur", et appellent à "faire vivre le vrai sens du 8 décembre", un discours qui, selon l'arrêté, s’inscrit dans la rhétorique des mouvances identitaires.

Outre l'interdiction stricte de la manifestation, l'arrêté précise les sanctions encourues. En cas de non-respect de l'arrêté, les organisateurs risquent six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Les participants, quant à eux, s'exposent à une amende de quatrième classe (135 euros maximum).