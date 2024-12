Fête des Lumières 2024 : le dispositif de sécurité renforcé à Lyon

L'édition 2024 de la Fête des Lumières se tiendra à Lyon du 5 au 8 décembre prochain et promet, une fois de plus, d’attirer les foules. Cet événement emblématique devrait accueillir plus de 2 millions de visiteurs sur quatre jours.

La préfecture, consciente du contexte marqué par une menace terroriste élevée et des mouvements sociaux, augmente sa vigilance. Un important renforcement des forces de l’ordre est prévu avec la mise en place de 40 points de filtrage à l’entrée des zones, avec des fouilles des sacs réalisées par les 500 agents de la Police nationale mobilisés. Du côté des 48 sorties, on retrouve 230 agents de la Police municipale et des agents de sécurité privée.

Antoine Guérin, préfet délégué à la défense et à la sécurité, a déclaré : "Nous avons pris toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité des populations".

La DIPN anti-drone, des démineurs, deux équipes cynophiles et des militaires seront également présents aux abords des lieux, notamment pour sécuriser les ponts et les accès aux transports en commun. Des moyens technologiques comme la mise en place de 10 caméras mobiles, de 11 haut-parleurs, de 7 écrans avec la diffusion d’informations pratiques seront mis en place.

Du côté des secours, 120 pompiers seront présents avec la mise en place de 14 postes de secours. Malgré une déclaration de manifestation ce jeudi par les pompiers du Rhône, en grève depuis deux mois, la préfecture a confirmé que les effectifs disponibles suffisaient pour garantir la sécurité des visiteurs, « ils sauront faire preuve de responsabilité envers la population », ajoute le préfet.

Le SYTRAL et Keolis ont également adapté l’offre de transport afin de fluidifier les flux de visiteurs. 600 agents de transport et une centaine d’agents d’accueil seront mobilisés sur l’événement.

Certaines restrictions et mesures spécifiques s’appliqueront durant la période de l’événement : les zones principales de l’événement (Presqu’île, Fourvière, Parc de la Tête d’Or, Parc Blandan, Bellecour) seront fermées une heure avant le début des festivités à 18h (16h30 pour le Parc Blandan). Le Parc de la Tête d’Or sera accessible uniquement via la Porte Tête d’Or (et non par la Porte des Enfants du Rhône). Le boulevard des Belges sera fermé à la circulation, mais des écrans afficheront les temps d’attente avant l’entrée dans le parc. Une animation, les Anookis divertira les visiteurs en attendant. Enfin, l’arrêt de métro du Vieux Lyon pourrait être temporairement fermé en raison d’un escalator défaillant.

Pour garantir une Fête des Lumières sereine, certaines consignes devront être respectées : la circulation des véhicules dans les zones concernées, les chiens de catégories 1 et 2, les objets pyrotechniques et l’alcool est interdit dans la zone (tout comme les ventes de vin chaud).

Les visiteurs sont appelés à limiter leurs effets personnels (éviter les sacs) pour faciliter les contrôles de sécurité. La préfecture appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de civisme pour garantir le bon déroulement de l’événement.

"Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun pour éviter les comportements à risque et faciliter l’action des forces de l’ordre", conclu le préfet.