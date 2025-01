Pour faire des économies, le maire de Lyon pourrait annuler le feu d'artifice du 14 juillet

L'agglomération est en proie aux chantiers de projets que Ville et Métropole de Lyon veulent voir aboutir avant les élections de 2026. Grégory Doucet va aussi présenter son bilan aux habitants, mais dans le même temps, l'édile doit faire face aux efforts réclamés par l'Etat et s'assoir sur 25 millions d'euros initialement prévus dans son budget de l'année. Et ainsi être obligé de prendre des décisions fortes, parfois impopulaires.

Alors que les mondes culturel et sportif attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, certains évènements phares pourraient être rognés voire abandonnés.

Des évènements minimalistes ?

Selon Tribune de Lyon, les services de la Ville de Lyon ont soumis l'idée à Grégory Doucet d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet cet été. Ce qui permettrait une économie de 130 000 euros. Mais aussi de contenter une partie de sa majorité et de son électorat, pour qui les feux d'artifice sont avant tout une action écocide qui effraie les animaux domestiques et sauvages.

La direction des Grands évènements aurait également proposé de réduire drastiquement les budgets de la Fête des Lumières et du festival Entre Rhône et Saône. Ce dernier, qui n'a jamais trouvé son public en trois années d'existence, pourrait passer de 800 000 à 400 000 euros en 2025. Quant aux célébrations du 8 décembre, elles perdraient 200 000 euros dans la bataille...

Interrogée par nos confrères, la Ville de Lyon se défend d'avoir pour le moment acté ces coupes budgétaires, reconnaissant toutefois qu'elles ont été mises sur la table.