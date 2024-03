Lyon : des perquisitions à l'Hôtel de Ville, l'entourage de Grégory Doucet auditionné

Des perquisitions et des auditions ont eu lieu à la mairie centrale de Lyon.

Selon Tribune de Lyon, il s'agit d'une enquête pour s'assurer que les collaborateurs des élus travaillent bien au service de la municipalité, sur des dossiers précis et établis, et non à celui des agendas politiques et de la promotion des intérêts personnels des adjoints et du maire.

Ce sont ainsi une dizaine de chargés de missions qui ont été interrogé par les forces de l'ordre en ce début de semaine. Nos confrères avancent que les fiches de poste ont été fournies aux enquêteurs, ces derniers ont également pris connaissance du contenu des ordinateurs et des téléphones portables des collaborateurs.

On ne sait pas encore si cette enquête a été ouverte après un signalement effectué en interne, ou s'il s'agit d'une vérification classique liée au nombre important de collaborateurs que compte la Ville de Lyon de Grégory Doucet. L'identité des adjoints concernés par ces vérifications n'a pas fuité.

Ce n'est pas la première fois que le rôle parfois flou des chargés de mission d'une collectivité intrigue la justice. A Lyon, le Parquet national financier s'intéresse aussi à ceux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, car l'opposition estimait que certains collaborateurs pourraient être payés avec de l'argent public à préparer la candidature de Laurent Wauquiez pour la présidentielle 2027.