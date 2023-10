Des emplois fictifs autour de Laurent Wauquiez ? Le président de la Région évoque des "informations mensongères"

Laurent Wauquiez a beau être contre l'assistanat, il lui est reproché dans une enquête de France Info d'avoir hébergé au sein de la collectivité quatre potentiels emplois fictifs.

Le cas le plus marquant concernerait une certaine Nawel G., qui aurait été déléguée régionale à Paris. Absente de l'organigramme, elle avait été signalée par les services administratifs de la Région. Elle a finalement été licenciée début septembre.

Concernant les trois autres postes remis en question par France Info, ils sont occupés par des collaborateurs qui travaillent à Paris. Nos confrères laissent planer le doute sur leur investissement pour la Région, et de rappeler que Laurent Wauquiez pourrait préparer sa candidature pour la présidentielle 2026.

Des "informations mensongères" selon le principal intéressé, qui a réagi à l'occasion de la séance plénière de la Région à Lyon. "La Région avait transmis des éléments de réponses qui permettaient d'apporter tous les éclairages nécessaires. Pour l'essentiel, ces éléments n'ont pas été repris", a-t-il regretté en promettant que la collectivité allait "exercer son droit de réponse qui permettra de rétablir la vérité".

De son côté, l'opposition s'est très vite emparée de l'affaire. "Force est de constater que notre approche de la transparence, qui est due à chaque Auvergnat et Rhône-Alpin dans l’utilisation des finances publiques et des moyens propres à la Région, tranche radicalement avec celle du Président, réagit les élus du groupe PS. Les Auvergnats et des Rhônalpins ont plus que jamais le droit de savoir comment l’argent de la Région est utilisé ; Laurent Wauquiez doit l’entendre et rendre – enfin ! -des comptes". Najat Vallaud-Belkacem et ses troupes ont rédigé un courrier pour demander à la Région de fournir davantage d'informations concernant ces quatre salariés.

Une position partagée par les écologistes qui exigent "une totale transparence et la fin du système opaque". "Laurent Wauquiez semble un peu trop s'inspirer de François Fillon", rajoute la co-présidente Fabienne Grébert.