Avenirsup à Lyon : un campus rénové, agréable et moderne, des BTS et Bachelors dans le secteur tertiaire

Quoi de mieux qu’intégrer une école qui propose plusieurs diplômes en contrat d’apprentissage ou sous d’autres formes d’alternance et toujours à la pointe de la technologie ? Ce sont précisément les possibilités qu’offre Avenirsup à Villeurbanne, un établissement qui vient tout juste d’être rénové pour accueillir ses étudiants dans un cadre propice au travail.

Avec ses nouveaux locaux repensés à l’étage, ses salles supplémentaires, la climatisation dans l’ensemble du bâtiment et ses écrans interactifs de dernière génération, l’école offre à ses élèves et enseignants un véritable confort de travail, permettant de créer un environnement idéal et facilitant l’apprentissage de chacun. Avouons-le, c’est un plus !

Et ce n’est pas tout ! Au-delà du confort des locaux, il y a encore plus intéressant : Avenirsup, c’est aussi un campus qui se distingue par ses nombreuses formations notamment dans le secteur tertiaire.

Que vous soyez en recherche d’un BTS dans la gestion des transports et logistique associée (GTLA), l’assurance, le management commercial opérationnel (MCO), la négociation et la digitalisation de la relation client (NDRC), la gestion de PME (GPME), le support à l’action managériale (SAM), le notariat (CJN) ou d’un Bachelor dans le développement commercial (RDC), la banque et assurance ou les ressources humaines (RH) ; quelle que soit la spécialité que vous recherchez, Avenirsup a la formation qui convient à votre domaine.

Et plus encore ! Les BTS sont exclusivement dispensés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), comme les Bachelors qui peuvent aussi être réalisés en formation initiale. L’opportunité d’entrer pleinement dans la réalité d’un monde en constante évolution et de relever ses défis ! En somme, Avenirsup permet à chaque étudiant d’évoluer dans un environnement propice à la réussite et d’intégrer le marché du travail avec assurance grâce à l’alternance. Intéressant, n’est-ce pas ?

Alors inscrivez-vous dès maintenant chez Avenirsup et formez-vous dans votre métier ! Les inscriptions sont ouvertes dès 17 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet avenirsup.com !