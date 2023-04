Bachelors et BTS : Avenirsup, l’école de proximité par excellence

Au pied du métro A station Gratte-Ciel, l’établissement d’enseignement supérieur Villeurbannais est l’école qu’il te faut !

Marre des amphithéâtres remplis à craquer, des cours impersonnels, du manque de suivi ? Avenirsup te garantit un véritable accompagnement grâce à ses classes de 15 étudiants maximum, ainsi qu’une équipe pédagogique présente au quotidien.

Si tu as le Baccalauréat, un diplôme de niveau 4 ou 3 ans d’expérience professionnelle, tu peux d’ores et déjà remplir ton dossier de candidature pour intégrer l’un des nombreux BTS ou Bachelors proposés à Avenirsup, qui est certifiée QUALIOPI. Une formation en alternance et en initial (Bachelor) toujours adaptée aux entreprises pour favoriser ton intégration rapide au monde du travail.

L’équipe Avenirsup t’aide activement dans la recherche d’entreprise pour ton alternance : atelier CV, coaching, présentation à ses entreprises partenaires…

Il y a forcément une formation qui te conviendra parmi celles proposées par Avenirsup :

- BTS Gestion des transports et Logistique associée (GTLA)

Tu seras formé en alternance à la gestion des flux physiques d’une entreprise industrielle ou commerciale, à organiser, à optimiser et à manager des opérations de transport et des prestations logistiques sur des marchés allant du local à l’international.

Métiers recherchés : technicien supérieur en Gestion des transports et logistique associée…

- BTS Gestion de la PME (GPME)

Tu seras préparé pour devenir collaborateur direct du chef d’entreprise d’une très petite, petite ou moyenne entreprise.

Métiers recherchés : assistant de Gestion PME, assistant commercial…

- BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

Avenirsup te prépare à appuyer les cadres d’un service en assurant des missions d’interface de coordination et d’organisation dans le domaine administratif.

Métiers recherchés : office manager, assistant RH, technicien administratif…

- BTS Assurance

Ta formation te permettra de savoir exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement, en assurance de biens et de responsabilité ou en assurance de personnes

Métiers recherchés : souscripteur, conseiller, téléconseiller, gestionnaire, rédacteur production et/ou règlement, collaborateur d’agence, technicien d’assurance, courtier d’assurances…

- BTS Collaborateur Juriste Notarial (CJN)

Le monde de la justice te passionne ? Et si tu intégrais demain un office notarial ? Avenirsup te prépare à assister le notaire dans la gestion d’actes courants et plus complexes et exercer des activités complémentaires comme la négociation d’immeubles ou de fonds de commerce.

Métiers recherchés : assistant de notaire, clerc de notaire…

- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

A toi le développement de la relation client et de vente conseil, l’animation et la dynamisation de l’offre commerciale, la gestion opérationnelle et le management de l’équipe commerciale !

Métiers recherchés : conseiller de vente et de services, vendeur/conseil, vendeur/conseiller e-commerce, chargé de clientèle, chargé du service client, marchandiseur, manager adjoint, second de rayon, manager d’une unité commerciale de proximité, manager de la relation client…

- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NRDC)

Avenirsup te guidera jusqu’à une maîtrise de l’accompagnement du client / usager tout au long du processus commercial et de l’intervention sur l’ensemble des activités avant, pendant et après l’achat.

Métiers recherchés : vendeur, représentant, commercial terrain, délégué commercial, télévendeur, animateur, conseiller commercial, commercial site e-commerce…

- Bachelor Banque Assurance

Le bachelor vous permettra d’apprendre à gérer un portefeuille de clients : promotion des services, analyses de risque, approche globale du patrimoine, prise de décisions (prêt, assurance, placement), conseil, placements. C’est un titre RNCP de niveau 6 certifié par l’Etat.

Métiers recherchés : conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement financier, chargé de clientèle entreprise, particuliers, gestionnaire de sinistres, gestionnaire de transactions immobilières, courtier, gestionnaire de patrimoine…

- Bachelor Ressources Humaines (RH)

Tout savoir sur les ressources humaines et leur gestion : aspects opérationnels, quotidiens et stratégiques (recrutement, paie, formation professionnelle, prévoyance…), participation à la construction des parcours professionnels.

Métiers recherchés : les métiers des ressources humaines comme chargé du développement RH…

- Bachelor Responsable du Développement Commercial (RDC)

Avec ce bachelor, Avenirsup vous apprendra à piloter les actions commerciales d’une entreprise, à veiller à adapter en permanence l’offre commerciale en fonction de l’évolution du marché et à mener des négociations commerciales complexes avec et/ou grands comptes.

Métiers recherchés : responsable de la stratégie commerciale, responsable du développement commercial, responsable développement/business développer, responsable commercial, responsable e-commercial, responsable commercial international…

Ta candidature se fait dès maintenant en ligne ! Pour toutes questions supplémentaires, tu peux contacter Avenirsup au 04 27 50 22 56. Deux journées portes ouvertes sont également programmées les 19 avril à 9h ou 14h (BTS Assurance, SAM, GPME, Bachelor Banque/Assurance) et 26 avril à 9h et à 14h (BTS CJN, GTLA).

EMPLOYEURS :

Avenirsup dispose déjà d’un important réseau d’entreprises partenaires. Si vous êtes entrepreneur et cherchez des alternants en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ce formulaire vous guidera jusqu’au profil adéquat.