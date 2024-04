Intempéries : la circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache ne reprendra pas avant mercredi

La circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache ne reprendra pas avant ce mercredi. Ce dimanche soir, un éboulement a fait dérailler un train Firminy-Lyon à hauteur de Grigny. Le choc a fait deux blessés légers, dont une femme enceinte. Les 200 personnes à bord ont été évacuées dans la soirée et acheminées par la SNCF jusqu’à la gare de Perrache à Lyon.

Le déraillement serait la conséquence des intempéries ayant frappé l’agglomération lyonnaise ce dimanche avec au bout l’équivalent d’un mois de précipitations en une seule journée.

"Un incident de circulation dû à un éboulement à proximité de Grigny-le-Sablon interrompt la circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache dans les deux sens jusqu’au mercredi 1er mai au plus tôt", indique ce lundi matin la SNCF qui précise que les TER entre Saint-Etienne et Lyon Part-Dieu ne sont pas impactés et fonctionnent normalement.