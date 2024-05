La circulation des TER entre Givors et Lyon Perrache va pouvoir reprendre dès lundi

Il n’était plus possible depuis le début de la semaine de prendre un train entre Givors et Lyon Perrache. Le trafic reprendra finalement ce lundi matin après plusieurs jours d’interruption.

Dimanche dernier, les intempéries avaient causé un éboulement puis le déraillement d’un train Firminy-Lyon au niveau de Grigny le Sablon. Une expertise avait par la suite été menée afin d’analyser les causes de ce glissement de talus sur la voie ferrée. Une reprise normale de la circulation était dans un premier temps prévue ce samedi. Il faudra encore un peu patienter...

"Grâce à la mobilisation des équipes de SNCF Réseau qui ont effectué les travaux de remise en état de la voie, les circulations pourront reprendre lundi 6 mai matin entre Givors et Lyon Perrache", indique la SNCF ce vendredi matin sur X (anciennement Twitter).

Les voyageurs de la ligne sont encore invités jusqu’à la fin du week-end à emprunter les TER entre Saint-Etienne et Lyon Part-Dieu ou les lignes de bus régulières TCL entre Vernaison et Lyon.