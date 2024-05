Rupture de canalisation à Lyon : le trafic des trams a repris ce vendredi après-midi

⚠️🚊Suite à une rupture de canalisation d'eau + coupure électrique, les lignes de trams T1 - T2 et T6 sont perturbées :

T1 : Debourg à Place des Archives non desservies

T2 : Hôtel de Région Montrochet à Perrache non desservies

T6 : Debourg à Beauvisage-Pressensé non desservies