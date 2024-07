Départs en vacances : un samedi rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Les vacances d’été sont là accompagnées des traditionnels bouchons sur les routes à l’occasion des nombreux départs.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions pour le week-end à venir. Le drapeau orange sera de sortie ce vendredi au niveau national ; il sera rouge en Ile-de-France. Il est recommandé d’éviter l’A6 entre Paris et Lyon entre 12h et 21h mais également l’A7 entre Lyon et Marseille et l’A89 entre Lyon Bordeaux de 15h à 21h.

Ce samedi, la circulation sera beaucoup plus difficile avec le drapeau rouge de sortie sur toute la France dans le sens des départs. Un pic de trafic est attendu aux alentours de 11h avec des ralentissements une nouvelle fois sur l’A7.

Il faudra encore prendre son mal en patience dimanche où Bison Futé voit orange dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est à la mi-journée que les bouchons seront les plus importants. En revanche, aucun ralentissement n’est prévu dans le sens des retours.