Trafic : le Rhône dans le rouge tout le week-end

C’est un nouveau week-end de chassé-croisé qui attend les automobilistes sur les routes. Et plus particulièrement sur l‘A7, dans le sens des retours. Ce vendredi, Bison Futé conseille d’éviter l’axe Orange-Lyon entre 16h et 20h, où la circulation sera dense de 13h à 22h.

Et le samedi devrait être encore plus chargé : il est fortement déconseillé d’emprunter l’A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens, entre 10h et 18h pour les départs, et entre 12h et 22h pour les retours.

Le trafic des départs s’avèrera un peu plus calme le dimanche, avec une circulation très difficile seulement de 16h à 18h. Tout le contraire des retours vers Lyon, où les automobilistes doivent connaître des embouteillages entre 13h et 23h.

Ces trois journées, de vendredi à jeudi, sont classées rouge dans le Rhône par Bison Futé, en ce qui concerne les retours.