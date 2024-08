Près de Lyon : le pont de Couzon-au-Mont-d’Or fermé à la circulation ce jeudi

Le pont de Couzon-au-Mont-d’Or sera fermé à la circulation ce jeudi de 7h30 à 18h. En cause : une inspection détaillée dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre pour la réparation et l’élargissement de l’ouvrage.

"La date de l’inspection a été choisie en amont de la reprise de l’école, afin de ne pas perturber la rentrée scolaire", précise la Métropole de Lyon.

Des itinéraires de déviation seront mises en place par le pont de Neuville-sur-Saône et par le pont Général Leclerc à Fontaines-sur-Saône. A noter que les piétons et les cyclistes pourront malgré tout circuler ce jeudi sur le pont de Couzon-au-Mont-d’Or.

Pour rappel, l’ouvrage a connu ces dernières années et ces derniers mois de nombreuses fermetures en raison du passage de camions hors gabarit. L’axe est en effet interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de 2,5 mètres de haut.