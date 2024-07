Début des travaux sur le quai Saint-Vincent à Lyon : ce qui attend les automobilistes dès ce lundi

Coup d’envoi ce lundi des travaux du quai Saint-Vincent à Lyon. Il s’agit plus exactement de travaux de réfection de chaussée afin d’assurer la sécurité et le confort des usagers tout en garantissant une structure pérenne et résistante au trafic routier. La Métropole de Lyon prévoit ainsi un revêtement de la voie refait à neuf.

A compter de ce lundi, la circulation automobile est rétrécie à une voie entre la rue de la Martinière et le pont de la Feuillée. De son côté, la rue des Augustins pourra être fermée occasionnellement aux voitures mais l’accès aux commerces sera toujours possible.

La circulation des vélos est également perturbée mais le contre-sens cyclable du quai est maintenu. Quant aux piétons, ils sont dans l’obligation de changer de trottoirs selon l’avancée des travaux.

Le chantier permettra à terme, l’installation d’un quai bus entre la rue des Augustins et la rue d’Algérie, ce dernier s’inscrit dans le cadre du projet Presqu’île à vivre. Il vise aussi à renformer l’offre de transport en commun dans la métropole.

Des perturbations sont également à noter au niveau de certaines lignes de bus TCL.