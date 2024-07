Lyon : la circulation des lignes T1 et T2 du tram perturbée en raison de travaux

Les usagers des lignes T1 et T2 du tram à Lyon vont devoir faire face à de nouvelles perturbations en ce début de mois de juillet.

C’est déjà le cas sur la ligne T1 en raison des travaux de prolongement de la ligne T6 du tram et de la création des futures lignes T9 et T10. Les stations Debourg et ENS Lyon ne sont pas desservies tout comme celles entre Thiers Lafyette et IUT Feyssine. Des bus relais sont mis en place entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et INSA Einstein.

Du côté du T2, des perturbations sont également à noter à compter de ce lundi. La ligne fonctionnera en effet jusqu’à vendredi en deux parties : de Hôtel de Région Montrochet à Hôtel de Ville-Bron puis de Porte des Alpes à Saint-Priest Bel Air. Les voyageurs ne peuvent plus monter aux arrêts des Alizés à Europe-Université dans les deux sens de circulation. Là-aussi des bus relais sont mis en place. Ces difficultés interviennent dans le cadre de travaux d’allongement des quais.