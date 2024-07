Circulation à Lyon : mesures spéciales pour le 14 juillet

Tout comme la place Bellecour, les quartiers Saint-Just, Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul, ainsi que les quais Tilsitt, des Célestins et Saint-Antoine, bénéficieront d’une sécurité renforcée. Ces secteurs seront interdits à la circulation automobile et aux deux-roues motorisés de 8 h à 14 h 30 puis de 19 h à minuit.

L’accès à Fourvière sera fermé à partir de 19h, notamment au niveau de la place de Fourvière et de l’intersection de la montée Nicolas de Lange et de la montée des Carmes Déchaussées. De plus, il sera interdit de circuler à pied à proximité du feu d’artifice. L’ensemble de ce secteur sera ainsi inaccessible de 20h à minuit.

Le parc des Hauteurs est fermé au public jusqu’au 15 juillet inclus, tandis que le jardin du Rosaire le sera les 13 et 14 juillet. La passerelle du palais de justice sera fermée de 20 h à 23 h 30. Les parkings privés et publics situés dans ces zones resteront inaccessibles en entrée comme en sortie de véhicules durant les périodes de fermeture.

Le stationnement sera interdit le 14 juillet de 6 h à 3 h sur plusieurs rues et places, dont la rue d’Amboise, la rue Charles Dullin, la rue de Savoie, la rue du Port du Temple, la place Adolphe Max, la rue du Plat (entre la rue Lintier et la rue du Cel Chambonnet), le pourtour de la place Bellecour, la rue de la Barre, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la place de Fourvière, la montée Nicolas de Lange, la montée Cardinal Decourtray et la rue Radisson.

De 13 h à 3 h du matin, le stationnement sera également interdit place Antonin Gourju, sur les quais des Célestins et Saint-Antoine, entre le pont Maréchal Juin et le pont Bonaparte.

Dans le cadre des festivités, des mesures supplémentaires sont mises en place, incluant l’extension du périmètre de fermeture au nord sur les quais de Saône en raison de la fermeture de la rue Grenette à la circulation.

Pour traverser la Presqu’île, les automobilistes devront emprunter le tunnel de la Croix Rousse, le plateau de la Croix Rousse ou le Pont Kitchener. Aucune traversée de la Presqu’île ne sera possible entre ces points, sauf exceptions résiduelles.

Par ailleurs, des accès seront interdits et des déviations mises en place à divers endroits, notamment au niveau du pont Koening, de la rue de la Poudrière, du quai Saint-Vincent, du pont de la Feuillée et du quai de Bondy.

Côté TCL, le métro fonctionnera normalement, tandis que les lignes de bus seront détournées autour de la place Bellecour de 08h à 14 h 30, puis sur l’ensemble des secteurs à partir de 19 h. Le funiculaire sera quant à lui fermé à partir de 20 h.