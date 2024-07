Lyon : plus de 1000 membres des forces de l'ordre et secours déployés pour le 14 juillet

Dans le Vieux Lyon, Fabienne Buccio a ainsi salué les effectifs de police nationale et municipale, mais aussi les secours comme les pompiers du Rhône. A ses côtés, on pouvait retrouver le DIPN Nelson Bouard, la préfète déléguée à la Sécurité Juliette Bossart-Trignat ou encore l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité Mohamed Chihi.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a apporté son soutien aux équipes mobilisées à l’occasion du #14Juillet : « Ce soir dans le Rhône, ce sont plus de 1000 personnes qui sont engagées. » #Lyon pic.twitter.com/z7G9G2B8AQ — Lyon Mag (@lyonmag) July 14, 2024

Avec 400 policiers, 300 gendarmes et 300 sapeurs-pompiers, ce sont plus de 1000 personnes qui sont déployées dans le département, pour couvrir à la fois les festivités puis la nuit, propice aux violences urbaines et aux voitures brûlées.