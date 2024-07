14 juillet à Lyon : feu d'artifice, carburant et alcool, la préfecture prend des mesures préventives

Et comme tous les 14 juillet, les autorités craignent une recrudescence des accidents, des agressions voire des violences urbaines, avec les "traditionnelles" voitures incendiées.

La préfecture du Rhône annonce avoir pris une série de mesures préventive par arrêté préfectoral.

A compter du 13 juillet 6h du matin, et jusqu'au 15 juillet 5h du matin, il sera interdit de transporter du carburant en récipient portable et des produits inflammables (sauf démarche à usage privé dûment justifiée par le client), de vendre et d'utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques par des particuliers sur l'espace public, de vendre de l'alcool à emporter (du 13 juillet 20h au 14 juillet 5h, et du 14 juillet 18h au 15 juillet 5h), et de consommer en réunion des boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux prévus à cet effet (du 13 juillet dès 20h au 15 juillet jusqu'à 5h).