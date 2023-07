14 juillet : les bus et les tramways à l’arrêt dès 22h ce vendredi

Les transports seront perturbés ce jeudi et ce vendredi soir dans le cadre des annonces du gouvernement afin d’éviter d’éventuels débordements à l’occasion des festivités du 14 juillet.

Si on savait que les lignes de bus et de tramway seraient à l’arrêt à compter de 21h ce jeudi soir, la mesure restera d’actualité ce vendredi soir. Les bus et les tramways s’arrêteront une heure plus tard, c’est-à-dire à 22h.

Dans le cadre du défilé et du traditionnel feu d’artifice, plusieurs lignes connaitront également des perturbations. Les détails sont à retrouver sur le site des TCL.

A noter que le funiculaire F2 Fourvière ne fonctionnera plus dès 20h ce vendredi. Les lignes de métro A, B, C et D seront renforcées dans la soirée et circuleront jusqu’à 2h du matin. Les navettes Nuits de Fourvière ne se déplaceront pas.