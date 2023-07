14 juillet à Lyon : une nuit plutôt "calme" avec quelques dizaines de véhicules incendiés

Mais cette année, avec les récentes émeutes suite à la mort de Nahel, les autorités craignaient légitimement un regain de violences dans l'agglomération.

Il n'en fut rien. Comme à l'échelle nationale, où 255 véhicules ont été incendiés et 96 personnes interpellées, Lyon a connu une nuit de vendredi à samedi plutôt calme.

Les fêtes populaires, les concerts et les feux d’artifice ont pu se dérouler partout en France avec une baisse importante des dégradations par rapport à 2022. On le doit à nos forces de l’ordre, à leur présence et aux nombreux contrôles préventifs effectués. Merci à eux. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 15, 2023

La CRS 8 et le Raid avaient été dépêchés en renfort par Gérald Darmanin, les unités n'ont pas eu énormément de travail.

La Préfète F. BUCCIO a passé en revue ce soir le dispositif de sécurité dans le centre-ville de #Lyon avec notamment la CRS8.

La @PoliceNat69 est déployée dans l'ensemble de l'agglomération pour permettre à nos concitoyens de vivre une #FeteNationale en toute sécurité pic.twitter.com/MyCje3UlEo — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 14, 2023

Selon nos informations mises à jour avec un bilan policier non officiel, une trentaine de voitures ont été incendiées, notamment à Vénissieux et Villeurbanne, et douze d'interpellations ont été menées. Des chiffres en baisse constante, puisqu'en 2022, on recensait une quarantaine de véhicules brûlés, contre 51 en 2021.

Des tirs de mortiers d'artifice ont également été recensés à Bron, Rillieux-la-Pape ou encore Vaulx-en-Velin.