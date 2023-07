Lyon : la vente d’alcool, le transport d’essence ou de mortiers d’artifice interdits pour le 14 juillet

A la suite des différentes violences urbaines qui ont eu lieu sur le territoire lyonnais, la préfecture du Rhône a décidé de prendre des "mesures de nature à garantir la sûreté et la tranquillité publique".

Ainsi, jusqu’au 15 juillet à 6h, la vente et la détention de carburant en récipient portable, le transport d’acides, de produits inflammables chimiques ou explosifs sont interdits. La vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques et la détention d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination sont également prohibés. Cette interdiction n’est valable que pour le grand public, et pas pour les professionnels qui ont prévu de tirer un feu d’artifice.

A noter que la vente d’alcool à emporter est interdite durant les soirées du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet "dans l’ensemble des communes du Rhône", tout comme la consommation d’alcool en réunion sur la voie publique entre le 13 juillet 20h et le 15 juillet à 5h.