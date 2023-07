Emeutes à Lyon : la circulation des bus et des trams arrêtée à 22h ce mardi soir

Il ne sera plus possible de prendre le bus et le tram après 22h ce mardi soir. SYTRAL Mobilités renouvelle ses mesures prises après les nuits marquées par des émeutes dans la Métropole de Lyon, et ce « en étroite collaboration avec la préfecture du Rhône ».

Un important dispositif humain sera toujours déployé sur le terrain, précise SYTRAL Mobilités qui annonce par la même occasion la circulation normale des métros ce mardi soir.

A noter que « pour des raisons de sécurité », la ligne T4 du tram fonctionnera uniquement de La Doua Gaston Berger à Marcel Houël-Hôtel de Ville à partir de 20h tandis que les lignes T1 et T2 seront limitées à Perrache à partir de 21h pour cause de travaux sur le cours Charlemagne.

Par ailleurs, les navettes des Nuits de Fourvière ne circuleront toujours pas ce mardi soir.