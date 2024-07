Célébration du 14 juillet à Lyon : le programme complet de la journée

La cérémonie militaire du 14 juillet à Lyon se tiendra cette année place Bellecour. Le début des festivités est prévu à 9 h 45, en présence de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfète du Rhône, ainsi que de Grégory Doucet, maire de Lyon. L’événement sera présidé par le général de corps d'armée Denis Mistral, gouverneur militaire de Lyon et officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est.

La cérémonie comprendra une prise d’armes avec remise de décorations, suivie d’un défilé des troupes à pied et d'une parade de la musique de l’artillerie à partir de 10 h 30.

Environ 375 personnels militaires issus de quinze unités différentes participeront à la prise d'armes. Parmi les formations présentes, on retrouvera notamment : la Musique de l'artillerie, la Gendarmerie nationale, l'École Militaire de santé Lyon-Bron, le 27e Bataillon de Chasseurs Alpins, le 7e Régiment du Matériel, la Préparation militaire marine, le Service des douanes ou encore le Service Départemental d’Incendie et de Secours...

Le défilé sera clôturé par la brigade équestre de la Police Municipale et 120 jeunes de l'EPIDE et du SNU.

En parallèle, un village défense accueillera le public dès 9h. Ce village proposera des stands tenus par l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, la Marine nationale, la légion étrangère, ainsi que la police municipale, les douanes, la gendarmerie et les Sapeurs-Pompiers.

L'inauguration du village défense est prévue à 11 h 15, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir les différentes missions des armées françaises et les carrières proposées par le ministère des Armées.

En l'absence du défilé de véhicules militaires jugé trop polluant par la mairie écologiste, certains véhicules seront tout de même présentés au public. Les visiteurs pourront ainsi découvrir un GRIFFON (véhicule blindé multi-rôles), un AMX 10 RC (engin blindé de reconnaissance puissamment armé), un CAESAR, (camion équipé d'un système d'artillerie de 155 mm) ou encore un hélicoptère Gazelle…

En fin de journée, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis Fourvière à 22 h 30, avec un spectacle pyrotechnique de 20 minutes sur le thème des Jeux Olympiques.