14 juillet : plusieurs dizaines de voitures incendiées dans l'agglomération lyonnaise

Dans la Métropole de Lyon et le Rhône, plusieurs dizaines de voitures ont été incendiées malgré l'important dispositif de forces de l'ordre et de pompiers déployés.

Au total, c'est environ une cinquantaine de véhicules brûlés qui ont nécessité une intervention des soldats du feu, essentiellement dans l'Est lyonnais. Les communes les plus touchées ont été Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Saint-Priest. La Presqu'île de Lyon n'a pas été épargnée non plus par les raids de quelques groupes rapidement matés par la forte présence policière.

🎆Le #14juillet s'est terminé en violences urbaines sur la Presqu'île de #Lyon. Une fin de 14 Juillet ressemblant plus à une guérilla urbaine qu'autre chose du côté du Nord Bellecour !

Tirs à bout portant, hurlements... une soirée quasiment comme les autres. Un bilan somme toute classique, voire même à la baisse par rapport à 2022 ; 2023 ayant été une année particulière après la mort de Nahel et les émeutes qui avaient suivi.

Six interpellations ont été menées durant le week-end révèle la préfecture du Rhône, pour des faits de violences, tirs de mortiers ou jets de projectiles.

Au total, quatre policiers ont été blessés.