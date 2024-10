Week-end prolongé de la Toussaint : une circulation difficile à prévoir ce jeudi sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end prolongé de la Toussaint se prépare. Les automobilistes seront nombreux sur les routes dès ce jeudi. Bison Futé hisse d’ailleurs le drapeau orange dans les deux sens de circulation (rouge pour les départs depuis l’Ile-de-France). Les principaux bouchons sont annoncés sur l’A1, l’A63, l’A7, l’A8, l’A50, l’A46 ou encore la N85.

Le reste du week-end s’annonce plus calme avec un drapeau vert sur tout le pays dans les deux sens de circulation. C’est une nouvelle fois en Ile-de-France que les ralentissements seront les plus nombreux avec une couleur orange samedi pour les retours et rouge dimanche toujours dans le sens des retours.