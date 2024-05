Après restauration, la statue de l'Allégorie a changé de place à Lyon

Elle se situe à présent au square Delestraint, au côté de la statue de Sadi Carnot, ancien président de la République. Un emplacement qui relève presque de la destinée. Avant son assassinat en 1894, l’ancien président devait inaugurer la statue qu’il côtoie à présent.

Ce nouvel emplacement fait également écho au patrimoine du quartier. L’Allégorie, la statue de Sadi Carnot et la Préfecture de Lyon située à côté du square, ont pour point commun d’avoir été construits durant la IIIème République.

Avec cette installation, L’Allégorie de la ville de Lyon participe à cette cohérence du patrimoine lyonnais.

Une statue remise à neuf

Abimée par la pollution, la statue d’une douzaine de tonnes a été entièrement restaurée par l’entreprise Deluermoz.

"On avait deux mois de délai. Finalement, il ne nous a fallu qu’un mois et demi" affirme Thomas Bernier, chef de chantier du projet.

Au total, 163 000 euros ont été dépensés pour les restaurations et le déplacement déclare Sylvain Godinot, 2ème adjoint chargé de la transition écologique et du patrimoine.

Si la statue a pu retrouver sa tête ce mercredi, il faudra attendre une semaine et le beau temps pour l’observer dans son état final. "Le patinage est la dernière étape du chantier et a besoin de beau temps pour sécher. S’il continue de pleuvoir, on va retarder les finitions", précise le chef de chantier.

L’adjoint au maire a profité de l’inauguration pour annoncer la restauration prochaine de la statue Sadi Carnot. Le mémorial de la Shoah, quant à lui, devrait être installé en janvier 2025 sur la place Carnot.