Lyon : la statue Louis XIV a quitté son socle et part en rénovation

Installés sur la plus grande place de Lyon depuis 1825, Louis XIV et sa monture ont été pour la première fois ôtés de leur socle. La statue mythique de la ville a subi ces dernières années de nombreuses difficultés. Depuis 2015, des problèmes techniques surviennent tantôt à cause la pluie, tantôt à cause des anciennes techniques de nettoyage. Ces derniers ont ainsi été confirmés en 2019.

Il est important pour nos élus de conserver cet édifice en bon état aux enjeux historiques, touristiques et économiques. "C’est un lieu de repère historique pour tous nos habitants c’est donc important de la rénover", appuie Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Cette dernière étant protégée au titre de monument historique, elle doit être entièrement restaurée. L’édifice de 9,5 tonnes présente des fragilités au niveau du socle en marbre, quelques fissures sont apparentes, notamment sur la jambe de l’équidé. Un problème d’oxydation est également constaté et va être régulé.

"La fissure montre qu’il y avait peut-être un problème avec les armatures", assure Didier Reppelin, architecte en chef des monuments historiques honoraires et chargé de la maitrise d’œuvre.

Deux phases à retenir : la consolidation puis l’analyse de l’état du bronze, de la patine et des reprises faites suite aux précédentes rénovations.

Si c’est la première fois que Louis XIV descend de son piédestal, ce n’est pas la première rénovation qui voit le jour. En effet en 1969, la patine a complètement été reprise.

Comme les travaux ne datent pas de la même époque, "ça va permettre de faire une cartographie de Louis XIV, on va connaitre toute sa vie", affirme Didier Reppelin.

Le cavalier et son manteau vont également être enlevés pour être révisés de plus près.

La statue ne déloge pas pour très loin, puisque tous les travaux se déroulent directement sur la place Bellecour. Des fenêtres y sont installées pour que les passants suivent l’avancée des travaux.

Louis XIV et son cheval devrait être de retour pour la fête des Lumières, le 8 décembre.