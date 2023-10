Lyon : pourquoi la grande échelle des pompiers était déployée ce mardi matin à Bellecour ? 

Une poignée de sapeurs-pompiers étaient présents dans la matinée sur la place Antonin Poncet, afin de déployer une grande échelle. Toutefois, aucune sirène ne s’est fait entendre dans le quartier, et pour cause il s’agissait d’une manœuvre d’exercice. Des témoins, surpris et quelques peu émerveillés, ont immortalisé la scène avant de nous transmettre les clichés. Contactés, les sapeurs-pompiers nous confirment qu’aucune intervention nécessitant le véhicule le plus connu des secouristes n’était en cours dans le secteur.

Selon nos informations, un exercice devait aussi être mené ce mardi matin du côté de la Montée du Chemin-Neuf, cette fois dans les rues étroites du Vieux-Lyon dans le 5e arrondissement. Des manœuvres nécessaires afin de préparer au mieux d’éventuelles interventions dans le secteur. Au total, une trentaine de grandes-échelles sont présentes dans le département du Rhône, prêtes à être engagées.

J.D.