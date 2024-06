Lyon : la Fédération Française des Motards en Colère manifeste ce jeudi

Initiée par la Fédération Française des Motards en colère (FFMC), cette action vise à dénoncer "l’inutilité de la mise en place du contrôle technique" pour les deux-roues. Le 13 avril dernier, la FFMC s’était déjà réunie à Lyon contre cette mesure du gouvernement.

"Les deux roues sont le meilleur moyen d’améliorer la mobilité tout en diminuant la pollution, en plus d’être économiquement plus abordables et la seule solution de déplacement pour certaines catégories de la population" avancent-ils sur leur site internet.

Afin de faire entendre leur voix, les motards se sont lancés dans ce tour de France revendicatif, le "pot à lait" symbolisant "les taxes et les coûts abusivement prélevés sur le dos des usagers de la route à deux roues".

Au-delà de la lutte contre ce contrôle technique, les motards appellent le gouvernement à se concentrer sur les "réels problèmes", soient "l’état des routes, une formation inadéquate ou l’absence de réelles mesures de prévention".