Lyon : la statue de Louis XIV a retrouvé sa place à Bellecour

Le roi soleil se pavane à nouveau sur la place Bellecour ce mercredi. Les barrières désormais ouvertes, les Lyonnais curieux et impatients se jettent à l’intérieur, téléphone en main pour immortaliser ce moment.

Grégory Doucet présent pour l’occasion se réjouit "de retrouver cet emblème auquel de nombreux Lyonnais sont attachés".

"Cette intervention était nécessaire"

"Selon des études, il y avait des risques de dégradations sérieux, voire de chute" rappelle Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Des propos que confirme Didier Repellin, architecte en monument historique, à l’aide de photographies qu’il pioche dans sa pochette cartonnée. "Le pied arrière du cheval était posé sur des fissures. La restauration de la statue était nécessaire" explique-t-il.

Après neuf mois de travaux, la statue avait retrouvé son emplacement d’origine le 30 avril dernier. "Tous les ouvriers et compagnons ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour cette restauration qui est un chef d’œuvre" affirme fièrement l’architecte. Bruno Bernard et Grégory Doucet ont aussi, tour à tour félicité le travail "admirable et méticuleux" des artisans en charge du projet.

Au total, les restaurations auront nécessité un investissement de 1,45 million d’euros qui "montre que nous sommes engagés pour la sauvegarde et la valorisation de notre héritage culturel" précise le président de la Métropole.

Une exposition éphémère

Jusqu’à lundi, les Lyonnais peuvent plonger dans les coulisses des restaurations grâce à une exposition éphémère. À même les palissades, des graphiques et des photographies présentent les travaux débutés le 12 juillet 2023. Une dernière occasion de rendre hommage au travail de Didier Repellin et son équipe avant que la place Bellecour ne retrouve sa beauté d’antan.