Lyon : la statue de Louis XIV a été réinstallée place Bellecour (PHOTOS)

Elle était clairement la star de cette fin de matinée sur la place Bellecour. Au point que les discours des politiques présents pour l'occasion ont vite été éclipsés au profit de la manoeuvre tant attendue. "Plus personne ne m'écoute", s'est amusé Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon alors que Louis XIV et son cheval retrouvaient le piédestal au centre de la plus célèbre des places lyonnaises. La statue n'était pas très loin puisque les travaux de rénovation étaient effectués dans un atelier installé sur place.

"C'est un emblème de la ville de Lyon", a de son côté déclaré le maire Grégory Doucet. "Elle est énormément de choses pour nous toutes et nous tous. Quel bonheur de pouvoir de nouveau en profiter grâce à un travail incroyable", a ajouté l'élu écologiste.

L’édifice de 9,5 tonnes, emblème de la plus célèbre place de la capitale des Gaules, présentait des fragilités au niveau du socle en marbre, quelques fissures mais aussi un problème d’oxydation. Le cavalier et son manteau ont également été enlevés pour être révisés pour la première fois de l'histoire de la statue. Les travaux ne sont pas terminés pour autant puisque l'estrade autour du socle nécessite encore des interventions. Pas de date de fin pour ce chantier. "On sait que ça va encore prendre quelques semaines. A ce jour, je ne vais pas m'engager sur une date définitive", a déclaré Grégory Doucet. La date en question serait fixée aux alentours du 22 mai.

L'opération aura coûté 1,4 million d'euros (817 000 euros de la part de la Métropole de Lyon, 473 000 euros de l'Etat et 160 000 euros de subvention de la Ville de Lyon).

Concernant d'éventuelles animations pour les 200 ans de la statue de Louis XIV l'année prochaine, la municipalité n'a pas fermé la porte. "On va préparer sans doute quelque chose mais je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui", a conclu Grégory Doucet.