Lyon : on connaît la date du retour de la statue de Louis XIV place Bellecour

Voilà des mois que la statue de Louis XIV a quitté son socle de la place Bellecour pour être rénovée. Installée depuis 1825, elle n'avait jamais été eu droit à un tel traitement.

Après analyse de l'état du bronze, de la patine et des reprises réalisées lors de précédentes rénovations, la statue du Roi Soleil a eu droit à un coup de jeune pour combler les fragilités et les fissures apparues avec le temps et la pluie.

Selon Grégory Doucet, les travaux ont enfin pris fin, avec du retard. Car si initialement Louis XIV devait retrouver sa place pour la Fête des Lumières et le 8 décembre dernier, ce sera finalement au mois de mai que l'ouvrage de Lemot pourra à nouveau veiller sur Bellecour.

Autre promesse non tenue : les Lyonnais n'ont pas eu le droit de suivre l'avancée des travaux estimés à 1,4 million d'euros, aucune fenêtre n'ayant été installée sur le chantier qui se tenait directement sur la place du 2e arrondissement.

"Louis XIV et son destrier seront éclatants pour célébrer le bicentenaire de ce chef-d'œuvre l’an prochain", se félicite le maire écologiste de Lyon.