A bas le roi ! Pourquoi on n'est pas forcément obligé de remettre la statue de Louis XIV à Bellecour

Que la droitosphère d'internet ne s'inquiète pas, nul besoin de pétitions en ligne contre la woke culture, nul besoin de vidéo de la chaine de Georges, de Papacito ou autre manifestation de Reconquête! Rhône ou de l'Action Française: aucun projet de suppression immédiate de cette statue n'est envisagée ni par Grégory Doucet ni par Bruno Bernard. Il s'agit juste ici de se questionner. Nul besoin aussi pour les groupes d'opposition de David Kimelfeld, Yann Cucherat ou Pierre Oliver de monter au créneau, personne n'envisage cette suppression. Et pour ceux qui ont simplement peur pour la mémoire historique, on peut tout à fait mettre un Empereur ayant un peu plus de lien avec notre ville à la place.

Louis XIV, un roi qui n'a rien à voir avec Lyon

La place Bellecour est le cœur de Lyon, la plus grande place piétonne d'Europe, le lieu de rendez-vous des Lyonnais et des touristes. Et pourtant, au centre de cette place trône une statue équestre en bronze de Louis XIV, réalisée par le sculpteur François-Frédéric Lemot et installée en 1825. Une statue dont la présence interroge tant le roi qu'elle représente est éloigné de l'histoire et de l'esprit de Lyon.

Louis XIV n'est venu qu'une fois à Lyon, en 1658, et il y est resté qu'une poignée de jours, et il n'a pas laissé un souvenir impérissable, à part peut-être auprès des prostituées de la ville. Il a certes favorisé l'acquisition de la place Bellecour par la ville en 1708, mais il a aussi imposé son absolutisme, sa centralisation excessive en défaveur d'une ville qui avait rejoint la France en voulant préserver ses libertés locales via la charte sapaudine, sa politique fiscale et sa révocation de l'édit de Nantes.

Il a persécuté les protestants et les catholiques jansénistes, provoquant des exils et des révoltes. Il a entraîné le pays dans des guerres coûteuses et désastreuses, qui ont causé deux grandes famines sous son règne. Il a dilapidé les richesses du royaume pour construire son fastueux château de Versailles, symbole de son mépris pour le peuple et de la concentration de puissance en région parisienne, au détriment de Lyon.

La statue actuelle, une jolie copie sans âme

La statue actuelle n'est pas la première à avoir été érigée sur la place Bellecour. Une première statue, sculptée par Martin Desjardins, avait été inaugurée en 1713, deux ans avant la mort du roi. Elle était accompagnée de deux statues plus petites, représentant le Rhône et la Saône, œuvres des frères Coustou. Mais cette statue fut détruite pendant la Révolution, en 1792 car elle incarnait le symbole de la monarchie honnie. Le bronze et le cuivre auraient été fondus pour en faire des canons ou des boulets afin de défendre la République contre les amis de la dynastie des Bourbons dont était issu Louis XIV et qui s'en prenaient à la France.

Il a fallu attendre la Restauration pour que la ville décide d'en ériger une nouvelle, sous l'impulsion de nostalgiques du régime royaliste. Bonjour le symbole... La statue actuelle fut donc construite à Paris (donc même pas à Lyon) et transportée dans notre ville. Un symbole encore de cette dimension verticale incarnée par Louis XIV et son fan club.

Depuis lors, la statue de Louis XIV n'a cessé de subir les outrages du temps et des hommes. Elle a été vandalisée à plusieurs reprises, notamment pendant la Commune de Lyon et de La Guillotière en 1870.

Des alternatives plus lyonnaises existent

Mais pourquoi conserver cette statue qui n'a aucun lien avec l'identité lyonnaise ? Pourquoi ne pas la remplacer par une statue plus représentative de l'histoire ou de la culture de Lyon ? Par exemple : une statue de Jean Moulin, héros de la Résistance lyonnaise ou une statue de Pauline Jaricot, alliance des traditions solidaires et spirituelles de notre ville? Ou une statue d'Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe à Lyon? Et pour celles et ceux qui veulent un souverain pourquoi pas une statue d'un empereur romain ayant un lien avec Lugdunum (Lyon), comme l'Empereur Claude et qui a accordé à notre ville l'égalité des droits au sein de l'Empire ?

Ou encore : pourquoi ne pas remettre sur la place Bellecour la statue de la République qui y avait été érigée en 1889 et qui avait subi les affres du régime autoritaire du maréchal Pétain qui l'avait fait retirer en 1940 ?

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier