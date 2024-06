Législatives anticipées : quels pronostics dans le Rhône ?

Mais aussi sur l’habileté des négociateurs comme Bruno Bernard, le Président écolo de la Métropole qui a participé aux discussions nationales et qui fut redoutable dans son rapport de forces. Largement distancés à Lyon et dans la métropole, les verts pourraient se retrouver avec davantage de députés qu’en 2022. Et les socialistes ont hérité des circonscriptions les moins faciles, malgré leur excellent score des européennes pourraient de nouveau se retrouver sans aucun élu à cette même chambre, sauf excellente surprise, notamment dans les 4e et 5e circonscriptions.

1ère circonscription (ouest et sud de la ville de Lyon) : :

Le Parti Socialiste (PS) et La France Insoumise (LFI) sont arrivés au coude à coude en tête, totalisant ensemble plus du double des voix de la majorité présidentielle, qui n'est arrivée qu'en quatrième position. Les écologistes (EELV) ont terminé cinquièmes. Pour les élections législatives, Anaïs Belouassa Cherifi (Nouveau Front Populaire) dans la continuité aux européennes se présente face au sortant Thomas Rudigoz (Renaissance). La charismatique ancienne secrétaire générale de Jean-Luc Mélenchon, habitante du huitième arrondissement depuis une dizaine d’années, a des fortes chances de rentrer à l’Assemblée nationale. Laurent Mouton risque de faire un bon score pour le RN, dans une circonscription où l’extrême-droite se fait davantage connaître en temps normal par sa violence que par ses bons scores électoraux. Et Thomas Rudigoz, le très implanté sortant Renaissance, se battra jusqu’au bout pour garder son siège.

2ème circonscription (Duchère, Vaise, Croix-Rousse, nord de la Presqu’ile) :

Raphaël Glucksmann a nettement devancé EELV avec un score deux fois plus élevé aux européennes. Du coup le PS avec par exemple comme candidat le président de Lyon La Duchère aurait pu récupérer cette circonscription. L’élu sortant, l’écolo Hubert Julien-Laferriere, ne se représentait pas devant de possibles mises en examen et préférait aller aider à la sauvegarde des grands singes. Bruno Bernard, qui négociait pour les écologistes, ne lâchant pas grand-chose à ses alliés roses et faisant de cette circonscription un point de blocage national. C’est donc le ticket du sympathique et dynamique Boris Tavernier (Nouveau Front Populaire), figure des questions alimentaires en quartiers populaires, issu de la société civile, soutenu au sein du Nouveau Front Populaire par les verts et sa suppléante, la maire écolo du 1er Yasmine Bouagga qui devrait l’emporter assez facilement face à Loic Terrenes (Renaissance). Ce dernier n’en est pas moins déterminé à faire entendre sa voix sur une circonscription pas simple pour son camp.

3ème circonscription (Guillotière, Jean Macé, Monplaisir, Préfecture) :

LFI et PS sont à égalité en tête aux européennes. L’écologiste Marie-Charlotte Garin (Nouveau Front Populaire - sortante) devenue une figure majeure de la gauche locale en quelques années, est en excellente position pour conserver son siège. Clara Eynaud-Lassalle (Renaissance) remplace Sarah Peillon pour une campagne qu’elle a peu de chances d’emporter…Il est loin le temps où Jean-Louis Touraine était élu député facilement sous les couleurs macronistes, si loin.

4ème circonscription 4e circonscription (Lyon 6e et une partie du 3e) :

La liste Renaissance a devancé le PS aux européennes. C’est la seule circonscription de Lyon d’ailleurs qui a échappé à la gauche. Du coup, comme toutes les circonscriptions les plus difficiles, elle est attribuée au PS et ici à la cheffe des socialistes au conseil municipal Sandrine Runel (Nouveau Front Populaire), au profil difficilement assimilable à de l'extrémisme politique. Tandis qu'Anne Brugnera (Renaissance - sortante), ex-PS, cherchera à conserver son siège dans une circonscription où la sociologie lui est favorable et où elle avait battu Benjamin Badouard (écolo-NUPES) en 2022.

5ème circonscription (Caluire, Monts d’Or, Val-de-Saône) :

Le RN est arrivé devant Renaissance, suivi par le PS. Sasha Bitoum (RN) pourrait être sur le papier en position de force. Mais le socialiste Fabrice Matteucci (Nouveau Front Populaire),qui avait créé la surprise en 2022 en arrivant au second tour pourrait tenter quelque chose, face à la sortante Blandine Brocard (MoDem),qui part quand même largement favorite au vu de la sociologie de la circonscription. Bastien Joint (LR), s'il bénéficie de larges réseaux dans la circonscription, risque de faire les frais de cette situation, d’autant qu’un candidat Reconquête, Mathieu Bazin, pourrait le priver de précieuses voix.

6ème circonscription (Villeurbanne) :

A Villeurbanne aux européennes. LFI a devancé RN, suivi par le PS, tandis que Renaissance a réalisé un score très faible. L’insoumis Gabriel Amard (Nouveau Front Populaire - sortant) ne devrait pas trop souffrir de la candidature de Jean-Paul Bret (PS dissident), qui reproche au maire actuel Cédric Van Styvendael, de préparer le basculement de ce fief socialiste vers Mélenchon de par son soutien au parlementaire sortant. Ou de celle de Marc Fraysse (LR), autre ancien député de la circonscription. Gabriel Amard, qui dispose d’une équipe de campagne solide, devrait regagner son siège dans cette circonscription ancrée à gauche.

7ème circonscription (Rillieux, Vaulx, Bron) :

Aux européennes LFI est devant le RN, suivi des macronistes et puis des socialistes. Abdelkader Lahmar (Nouveau Front Populaire) et Cédric Pignal (RN) seront en lice pour cette circonscription, face au sortant Alexandre Vincendet (LR passé à Horizons). Le premier, figure importante des quartiers populaires, a une forte chance de rejoindre l’assemblée nationale, faisant de cette circonscription longtemps socialiste, un nouveau bastion insoumis. Ce qui risque de provoquer quelques remous avec la Maire de Vaulx-en-Velin. D’autant que selon nombre de sources, Lahmar est revenu sur sa promesse de prendre une suppléante socialiste.

8ème circonscription (Nord-ouest lyonnais, l’Arbresle, Tarare) :

Attention circonscription toujours très difficile à pronostiquer comme j’ai pu le voir en 2022 en pensant y voir une victoire du macroniste Despras alors que c’est l’élue Les Républicains Nathalie Serre qui a tiré son épingle du jeu. Aux européennes le RN a largement devancé les macronistes, suivi du PS et de LR, avec LFI en position anecdotique.Sur le papier Jonathan Gery (RN) est le plus dangereux adversaire de Nathalie Serre (LR - sortante) qui a démontré qu’elle avait des ressources insoupçonnées. Anne Reymbaut (Nouveau Front Populaire) est, comme la plupart des socialistes du Rhône aux termes de l’accord, candidate dans un endroit peu favorable pour la gauche. Mais sa détermination devra être sans faille pour pouvoir troubler le jeu droite/extrême-droite.

9ème circonscription (Villefranche, Beaujolais) :

Le RN est largement devant les macronistes aux européennes suivi par le PS. Patrick Louis, ancien villieriste est un des rares candidats de France à bénéficier de l’étiquette RN ET Reconquête et pourrait s’emparer de cette circonscription, qui est une de plus menacée par la montée de l’extrême-droite avec la 13e circonscription. Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Nouveau Front Populaire) devra là aussi, il en a la motivation, faire preuve de ténacité face au sortant Alexandre Portier (LR) et à la montée de l'extrémisme de droite. Le socialiste est ici dans un endroit fort difficile pour la gauche.

10ème circonscription (Brignais, Chaponost, Irigny, Millery…) :

Le RN est en tête suivi des macronistes, du PS et de LR. La militante d’extrême-droite Cécile Patout (RN) peut tirer son épingle du jeu la socialiste Florence Perrin (Nouveau Front Populaire) sera une candidate importante et déterminée, même si la circonscription est difficile pour la gauche comme toutes celles attribuées aux socialistes dans le Rhône, avec Thomas Gassilloud (Renaissance - sortant) qui défendra son mandat et part largement en favori.

11ème circonscription (Givors et sud-ouest lyonnais) :

Le RN devance Renaissance, suivi par le Parti Socialiste aux européennes. Alexandre Humbert-Dupalais (qui bénéficie du package Ciotti LR-RN) et le communiste Abdel Yousfi (Nouveau Front Populaire) tenteront de s'imposer, face au sortant Jean-Luc Fugit (Renaissance). Si ce dernier s’est illustré par son travail en matière énergétique, il affronte l’impopularité énorme d’être un député de la majorité sortante. Le jeu est très ouvert dans cette circonscription assez instable.

12ème circonscription (Tassin, Sainte-Foy, Oullins, ouest lyonnais) :

De façon assez contre-intuitive, dans une circonscription parfois décrite comme “pluôt bobo” le RN devance de peu les macronistes aux européennes, suivi par le PS. L’écologiste Lucie Gaillot Durand (Nouveau Front Populaire) sera en compétition, avec Cyrille Isaac-Sibille (MoDem - sortant) dans un duel où la question des PFAS et des ravages de la santé sur l’environnement sont importants. La candidate de gauche s’est d’ailleurs beaucoup investie sur ce dossier ainsi que beaucoup des militants qui l’accompagnent dans une circonscription où le tissu militant socialiste, écologiste et insoumis est très fort. Et où le député sortant n’a pas toujours été des plus clair sur le sujet des polluants éternels.

13ème circonscription (Décines, Meyzieu, est lyonnais) :

C’est une circonscription qui depuis longtemps connaît de très forts scores de l’extrême-droite. Déjà en 1997 la députée PS Martine David affrontait l’extrême-droite dans un contexte local pas toujours favorable. La situation est encore plus préoccupante aujourd’hui. Le RN a fait plus du double des voix des macronistes aux européennes, suivi par le PS. Tiffany Joncour (RN) et Victor Prandt (Nouveau Front Populaire, proche de Aymeric Caron) font face à la sortante Sarah Tanzilli (Renaissance). Il y a un vrai risque ici, encore plus qu'ailleurs, de voir une députée d’extrême-droite se retrouver élue le 7 juillet.

14ème circonscription (Vénissieux, St-Fons, une partie de St Priest) :

LFI est très loin devant RN aux européennes suivi des macronistes et du PS.Le sympathique insoumis Idir Boumertit (Nouveau Front Populaire - sortant) devrait pouvoir se défaire de Cédric Mermet (RN), seul rival notable pour lui dans cette circonscription où le RN fait de gros scores mais est toujours battu quand la gauche est unie. Le jeune LR Quentin Taieb, un temps pressenti pour les Républicains, est allé se présenter en Haute-Savoie.