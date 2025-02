Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : entre répression et hypocrisie sur la drogue

Ce texte, issu d’une commission d’enquête, prévoit une intensification des mesures répressives, avec la création d’un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), un renforcement des techniques d’enquête et un durcissement des peines contre les narcotrafiquants.

Mais derrière ce volontarisme affiché se cache une hypocrisie tenace sur le cannabis ainsi que sur d’autres drogues : en quelques années le nombre de consommateurs de cocaïne en France a plus que doublé. La consommation n’a jamais été aussi répandue – plus de la moitié des Français l’auraient expérimentée au moins une fois dans leur vie – la répression des usagers persiste, mobilisant des ressources policières et judiciaires qui pourraient être mieux utilisées contre les réseaux criminels et d’autres délits et crimes comme les agressions violentes.

Je me rappelle, à la lointaine époque où il pouvait m’arriver de tirer sur un pétard, avoir fait fumer son unique bouffée de cannabis à un certain Gérard Collomb au congrès socialiste de Brest en 1997. J’avais 22 ans.. Il n’était pas encore Maire de Lyon ni Ministre de l’intérieur. Mais il voulait essayer une fois, lui qui était un adversaire acharné, contrairement à moi, de la légalisation.

Une lutte ciblée sur les criminels… mais une hypocrisie persistante

Jérôme Durain le sénateur socialiste corapporteur de la loi, le reconnaît : la répression ne suffira pas à elle seule. "La droite n’a pas le monopole de la lutte contre la criminalité, mais notre vision doit être plus large", expliquait-il récemment dans une interview. Pourtant, la proposition de loi reste focalisée sur l’arsenal répressif, sans aborder la question de la régulation du cannabis, qui demeure un tabou en France alors que nos voisins européens (Allemagne, Luxembourg) s’orientent vers une légalisation encadrée.

La prohibition actuelle est un échec :

- 900 000 Français consomment du cannabis quotidiennement, et même si l’autoconsommation se répand, elle est aussi tributaire d’un marché souterrain

- En 2023, plus de 60 000 interpellations ont concerné des consommateurs, mobilisant inutilement des forces de police.

- Malgré cette répression, le chiffre d’affaires du trafic de stupéfiants en France atteint 3,5 milliards d’euros par an (estimation OFDT), autant d’argent qui avec une légalisation pourrait être source de contribution au budget national mais à la place profitant aux réseaux criminels.

Déserter la répression des usagers pour mieux frapper la délinquance et réduire les risques sanitaires

Plutôt que de criminaliser les consommateurs, déjudiciariser leur usage permettrait de libérer des moyens pour frapper les têtes de réseaux. L’Espagne, le Portugal ou encore certains États américains l’ont compris : en misant sur la prévention et la régulation, ils ont réduit les profits du narcotrafic et limité les violences liées aux points de deal. Et pour certains, permis à ce que le cannabis soit source d’emploi et e contribution fiscale.

Une telle approche permettrait également de renforcer la politique de réduction des risques, à l’image de ce que fait l’association Mediatone, dont l’ai le plaisir d’être administrateur au festival Reperkusound, en proposant, alors que d’autres festivals en France font l’autruche :

-Une prévention des risques

- Des analyses de produits pour éviter les substances coupées avec des produits toxiques.

- Un encadrement des usagères et usagers en situation de vulnérabilité.

- Un accompagnement des consommateurs vivant une mauvaise expérience sous substances psychoactives.

Le trafic, une gangrène qui tue à Lyon

Loin des salons feutrés du Sénat, les habitants de certains quartiers subissent la violence du narcotrafic. A Lyon, plusieurs règlements de compte ont endeuillé la ville ces dernières années, illustrant l’engrenage de la violence alimenté par le marché noir.

Le texte de loi tente d’apporter des réponses en s’attaquant au blanchiment d’argent, en facilitant le gel des avoirs criminels ce qui est une très bonne chose et en renforçant les sanctions contre les "petites mains" recrutées via les réseaux sociaux. Mais cela suffira-t-il, tant que la source du problème – la prohibition et l’absence d’alternative légale – demeure intacte?

Un débat à Villeurbanne pour réfléchir à ces questions

La France doit-elle continuer à s’enfoncer dans une guerre aux drogues inefficace et coûteuse, ou bien s’inspirer des modèles qui ont prouvé leur efficacité ailleurs ? Le débat continue. Le 13 février à 19h, au CCVA de Villeurbanne une rencontre est organisée autour du sénateur socialiste Jérôme Durain pour évoquer ces enjeux. L’occasion d’aborder les limites du tout-répressif et d’ouvrir un vrai débat sur la légalisation du cannabis.