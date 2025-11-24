Ce n’est pas arrivé grâce à un plan d’urgence des pouvoirs publics, ni grâce à une mobilisation institutionnelle. C’est arrivé parce qu’une Eglise, Saint Polycarpe, dans les pentes de la Croix Rousse, a choisi d’ouvrir ses portes avec l’assentiment des autorités catholiques lyonnaises.
Une décision simple, presque évidente, mais qui dit tout de notre époque. D’un côté, des mineurs isolés qui survivent depuis des mois sous des tentes au jardin des Chartreux. De l’autre, un silence administratif qui s’éternise. Au milieu, une communauté qui refuse de détourner le regard et un collectif qui agit et alerte depuis des mois. Et sous les commentaires des réseaux et des journaux des “Qu’ils aillent à la mosquée, qu’ils quittent NOTRE église”.
On ne se savait pas que des gens qui, pour la plupart, n’ont jamais mis les pieds à Saint-Polycarpe (coucou Jeannot du 55 et Paulette de la Creuse et et les autres, on vous voit sur Facebook) et n’ont jamais ouvert une Bible possédaient davantage l’église que celles et ceux qui en ont la gestion paroissiale et ont accepté de recevoir des migrants.
La dignité passe avant les étiquettes
Ce qui se joue ici n’a rien de théologique. On n’offre pas un banc d’église en fonction de la religion de celle ou celui qui meurt de froid. D’ailleurs un certain nombre des jeunes concerné(e)s sont catholiques. Mais ce n’est pas le sujet. On accueille parce que quelqu’un a froid, parce qu’on ne laisse pas un jeune seul dans la nuit.
Pourtant, certains commentent déjà en expliquant que ces mineurs devraient aller à la mosquée. Comme si la souffrance devait être triée. Comme si la dignité avait un guichet séparé selon la foi présumée. Comme si l’urgence avait le temps de demander la carte d’identité spirituelle.
Les faux défenseurs d’une foi qu’ils n’appliquent jamais
La vérité est simple. Beaucoup de ceux qui parlent ainsi ne pratiquent aucune foi, ou n’en connaissent que la façade. Ils ne prient pas, n’aident pas aux maraudes, n’étaient pas là au lancement lyonnais de la revue chrétienne Le Cri. Ils commentent juste haineusement sur les réseaux sociaux de milliardaires de la Silicon Valley. Ils convoquent la religion uniquement pour refuser la solidarité. Ils invoquent la cohérence alors que leur seule cohérence est de se défausser. Une église, une mosquée, une synagogue, un temple, un gymnase, une salle des fêtes...
Une tradition d’accueil qui remonte loin
Saint Polycarpe n’en est pas à son premier geste. Ce lieu est marqué par une longue tradition d’action concrète. Pauline Jaricot, figure chrétienne lyonnaise sans doute inconnue de nos trolls d’internet, y a lancé, au XIXe siècle, les premières collectes de soutien à la solidarité des privés de logement, sou après sou, avec ses voisines ouvrières. Une foi qui se vit dans les mains, avant de se dire dans les mots. Une foi qui ne sert pas à établir des frontières, mais à tenir debout celles et ceux qui tombent. L’histoire continue aujourd’hui, autrement, mais avec la même logique : se tenir du côté de la vie.
Un répit, pas une solution
Il faut le dire clairement : l’accueil de ces jeunes n’est pas une solution pérenne. C’est un répit. Un geste de première urgence. Une manière d’empêcher le pire en attendant que les institutions fassent enfin leur travail. Ces mineurs ne demandent pas un traitement de faveur. Ils demandent l’application de la loi,, un toit, un suivi, un avenir. Rien de plus. Rien de moins.
D’ailleurs alors qu’une partie du PS Lyonnais traitait l'idée de la candidate LFI Anais Belouassa-Cherifi de reloger les familles à la rue dans des logements vides de "proposition Miss France", la Métropole de Lyon faisait, de façon transpartisane, un recensement pour définir où étaient les logements vacants dans notre territoire et proposait des éléments concrets. Même s' ils ne peuvent à eux seuls résoudre tous les soucis. Et qu'il faudra construire bien plus de logements que ces dernières années.
L’immobilité qui ne peut plus durer
Les pouvoirs publics nationaux et locaux ne peuvent pas se satisfaire de cette situation. Ils ne peuvent pas continuer à renvoyer ces jeunes d’un guichet à un autre en espérant que l’hiver passe sans drame. Il existe des solutions. Le collectif soutiens/migrants Croix Rousse le répète depuis des mois. La solidarité n’est pas qu’un mot qu’on agit pour se faire réélire.
Des habitants se relaient à l’église. Des bénévoles apportent nourriture, couvertures, soutien juridique. Ce mouvement spontané dit quelque chose de fort : une ville qui refuse que sa jeunesse, même venue d’ailleurs, dorme sous la glace. Une ville qui sait que la solidarité n’est pas un slogan ou un moyen d'obtenir un mandat, mais un geste qui se répète jour après jour.
En attendant, l’église reste ouverte. Et cette ouverture, dans la nuit lyonnaise, vaut bien plus qu’un symbole. C’est une vie sauvée, puis une autre, puis une autre...
Romain Blachier
exactementSignaler Répondre
Une subtilité m' echappe .M BLACHIER dit qu'ils ne demandent que l application de la loi. Certes, mais rentrer clandestinement dans un pays est il conforme a la loi ?Signaler Répondre
Si tous les trolls qui se prétendent “défenseurs du christianisme” sur Facebook, X ou ici passaient ne serait-ce qu’une heure par mois à l’église, il faudrait en bâtir de nouvelles. La réalité est tout autre : une partie des églises catholiques se vident, et c’est regrettable. Heureusement que par ailleurs que des communautés évangéliques se développent et que nous protestants nous nous maitenons. Et pendant que certains vocifèrent derrière leur écran — y compris un troll pro-Zemmour plus bas qui passe son temps à insulter les maraudes — ceux qui aident vraiment les plus fragiles la nuit à distribuer de la nourriture ne se demandent pas l’étiquette religieuse : on y voit des musulmans, des chrétiens, des athées auprès de tous les publics. La solidarité, elle, existe et travaille. Ceux qui prétendent la défendre pourraient commencer par en faire autant.Signaler Répondre
Merci à la Paroisse et à Monseigneur l'Archeveque de leur acte de générosité.
Lisez « Le Maître de la Terre » (1907) !Signaler Répondre
Le sieur blachier a déjà répondu plus bas.Signaler Répondre
Il suffit de lire.
Ce 23 novembre, une soixantaine de jeunes migrants qui dormaient dehors depuis des mois ont investi l’église Saint-Polycarpe. En lien avec le curé de cette paroisse, j'ai décidé de ne pas demander l'intervention des forces de l'ordre. L'accueil se fera dans des conditions précises, en soirée et de nuit, afin que cet espace puisse demeurer un lieu de prière.Signaler Répondre
Alors que la précarité augmente en France, l’Eglise prend sa part, avec d’autres, pour venir en aide, dans des situations très diverses, aux personnes fragiles. Répondant à une situation d’urgence, cet accueil n’entend pas se substituer aux décisions que les responsables politiques de notre pays ont à prendre ni aux lois opportunes à établir pour faire face à la crise migratoire actuelle.
+ Mgr Olivier de Germay
Archevêque de Lyon
N'en déplaisent aux réacs qui veulent instrumentaliser le christianisme tout en ne croyant pas en Dieu
….Mais, je pense que vous n’aurez jamais la réponse du sieur Blachier à vos 2 questions ….pari!Signaler Répondre
mais quel forcing ? comme (comme le dit romain) tu n’est pas catholique tu ne sait visiblement pas que l’église a proposé son aide. il n’y a pas de forcing . il y a même un communiqué de soutien de l’archevêque à cette initiative . mais tu le sais pas car tu t’intéresse pas au christianisme .Signaler Répondre
encore un troml qui ne s’intéresse pas au sujet avant de poster. romain. raison. Et tou tu as raison de prendre un pseudo pour pas assumer de dire tant de bêtises
mais tellementSignaler Répondre
des pseudos chrétiens qui ne vont jamais à l’église et instrumentalisent la religion par haine pour trouver prétexte à ce que des gosses meurent à la rue.
pendant qu’eux ils n’ouvrent jamais une bible mais préfèrent cnews.
romain a déjà répondu plus bas . lisez mieuxSignaler Répondre
Bravo M. Blachier 👏Signaler Répondre
Mettre dans le titre le mot "mosquée" vous êtes sûr de battre le record du nombre de clics sur l'un de vos articles grâce à la fachosphère.
Vous êtes un apiculteur sur ce site.
Mr Blachier j'ai une question pour toi à laquelle en bon erudit que tu es tu sauras y repondre (ou pas).Signaler Répondre
Dis moi pourquoi les mosquées n' accueillent jamais ces migrants qui sont pourtant la plupart musulmans, on parle de la religion de paix et amour, paix et amour devrait rimer avec acceuil non ?
Et 2 eme question pourquoi les militants de Gauche font constamment le forcing pour faire entrer ces migrants dans des eglises et des fois meme de force (on a pu le voir a Paris) mais ils ne le font pas avec des mosquées, j'aimerais vraiment comprendre ce 2 poids 2 mesures.
C'est 2 questions brulantes pour un gauchiste donc je n'en doute pas que tu botteras en touche.
Son église pouvant se comprendre en français comme l'église qui lui appartient mais également comme l'église à laquelle elle appartient, j'ai du mal à voir ce qui vous choque dedans jusqu'à écrire en majuscule (mais à les oublier pour Pauline et pour la Creuse).Signaler Répondre
NB cela n'excuse en rien ni les insultes ni sa non prise en compte de la décision de la paroisse. Comme indiqué précédemment, je suis en accord avec beaucoup des points soulevés dans l'article.
Vous les avez déjà regardé dans les yeux ?Signaler Répondre
Ils ne sont assurément pas des mineurs.
En fin de compte, tu as les boules de ne pas pouvoir te faire une pétanque place Tabareau.Signaler Répondre
Sacrée météo !
Si la probabilité vous suffit, tant mieux pour vous.Signaler Répondre
Le fait de s' installer selon son bon plaisir sur notre territoire ne fait pas parti des droits de l' Homme.Signaler Répondre
c’est flatteur mais aussi un peu flippant de bloquer sur moi alors que la question porte sur des mineur(e)s à la rue .Et votre ironie empêche évidemment une prise de parole réelle sur ce drameSignaler Répondre
pour le reste je suis un chrétien protestant , on ne nous canonise pas :)
Une proposition urgente: la canonisation de frère Blachier, grand bienfaiteur de l'Humanité, homme qui sait s'exprimer en très peu de lignes, avec un discours concis. Et toujours modeste. Un saint je vous dis.Signaler Répondre
Totalement à la ramasse toi, comme souvent, pfff t'en tiens une couche..Signaler Répondre
Jésus s'attaquait jamais aux opprimés aux contraire il s'attaquait au marchand.
Et aujourd'hui les marchands d'êtres humains sont en Libye.
Si ton pote Sarko n'avait pas bousillé la Libye et crée un no mans land sur place, y'aurait moins de trafic d'être humain..
Ni oubli ni pardon comme tu dirait..
Vous êtes d’un telle mauvaise foi Romain Blachier. La réalité est que les mosquées et plus largement les musulmans ne veulent pas de cette population à risque. Combien de pays arabes ont accueilli des palestiniens qui fuyaient un soi disant genocide ? Aucun. Ils ont même construit des grands murs de barbelés. Donc oui Paulette a le droit d’en avoir marre que ce soit toujours les mêmes.Signaler Répondre
pauline de la creuse qui prétend que c’est SON église à ELLE , n’évoque jamais Dieu et insulte les personnes hébergées va sûrement moins à saint polycarpe que les autorités de la paroisse qui accueille les migrants . N’en faites pas trop.Signaler Répondre
l’église catholique a pris position pour l’accueil. si vous étiez vous même catholique vous auriez lu le communiqué du diocèse de Lyon et de Olivier De Germay, son archevêque, qui soutien l’initiative.Signaler Répondre
l’auteur (qui est je crois chrétien pratiquant ) a raison : ceux qui ralent comme vous ne sont pas catholiques . allez prier au lieu de troller sur le web
Jésus avait chasse les marchands du temple....les associations en aidant ces "jeunes "participent au traffic des passeurs, donc participent eux aussi a cette marchandisation. Il n' est donc pas contraire a la fois catholique de ne pas vouloir laisser des lieux de prière devenir des lieux communs. Le reste n' est que pleurnicherie, naïveté que savent très bien utiliser ces réseaux....Signaler Répondre
monsieur vous prenez un détail mais il est bien assez probable que beaucoup de critiques n’ont jamais mis les pieds dans l’egliseSignaler Répondre
La dignité passe avant les étiquettes?Signaler Répondre
Je suppose que c'est pour cela que vous vous empressez de coller une étiquette à Paulette de la Creuse en supposant qu'elle n'a jamais mis les pieds dans cette église. C'est bien connu que les habitants de la Creuse ne sortent jamais de chez eux.
Assez d'accord avec beaucoup de points de votre post, mais comme souvent vous vous égarez juste pour essayer de rabaisser les autres.
Dommage, le sujet et le geste de l'église auraient mérité mieux.
Franchement que les chrétiens accueillent des opprimés de toute religions, peut etre meme des chrétiens yen a 222 millions recensé en Afrique (chiffres de 2015) ,pourquoi cela serait mal?Signaler Répondre
Aime ton prochain comme toi même non?
Moi en tant qu'enfant baptisé je trouve ça tres bien..
Que ferait le Christ si il voyait cela?
Il leur dirait retourner dans votre pays?
Je suis d'accord que je préférerai les savoir heureux dans leur pays, mais maintenant qu'ils sont la je préfère les savoir à l'abri dans une église plutot qu'ils traînent dehors..
c’est bien ce que disait l’auteur : les trolls d’internet comme vous. n’agissent pas et critiquent . les maraudes c’est les tournées d’aides aux personnes à la rue pour distribuer de la nourritureSignaler Répondre
L'église est bien la maison de Dieu, elle accueille bien ceux qui sont dans le désespoir, pourquoi devrait-elle refuser le gîte ? Dans le temps, il était courant que les voyageurs dans la misère aillent voir le curé pour recevoir de l'aide. Ce n'est que du respect, respect que vous ne semblez pas connaître en traitant les plus âgés de boomers, espèce de zoomer.Signaler Répondre
maraude : nom féminin : Vols, larcins commis en maraudant.Signaler Répondre
Ah je comprends mieux maintenant
Parce qu'il y en a eu des lumineuses ?Signaler Répondre
Les limites de la Quechua par températures proches du zéro, autrement la couette en plumes d'oies ou de canard sont très efficaces par nuits froides, même plus chaudes que 3 couettes synthétiques superposées.Signaler Répondre
Si tu peux en accueillir qq uns chez toi a dîner ou dormir pas de soucisSignaler Répondre
Et si Marie Parlotte est disponible elle peut le faire aussi
Les migrants vous seront reconnaissants
Ce ne sera pas là contribution la plus éclatante ni la plus lumineuse de Blachier.Signaler Répondre
Ce qui m'étonnera toujours chez celles et ceux brandissant l'accueil en super étendard, est leur capacité à maintenir leurs propres portes toujours clauses...Signaler Répondre
Serait-ce leur symbolique des portes et des clefs ?
Je fais des maraudes sur Lyon depuis 1988. Je vous ai jamais croisé...Signaler Répondre
Les musulmans qui s'occupent des maraudes ciblent en premier lieu des musulmans. Ils évitent soigneusement les gens du voyage.
Même dans l'entraide, ils se communautarisent.
Cessez de défendre des gens que vous ne fréquentez pas. Cessez de parler ce que vous regardez à distance.
Quelle blague !!! En même temps,les mosquées sont pleines à craquer 5 fois par jour,alors que ça résonne dans les églises,à cause du vide sidéral qui y règne !!Signaler Répondre
Et du coup quand est ce que les mosquées vont commencer à héberger leurs semblables ?Signaler Répondre
Monsieur, je ne crois pas que vous soyez catholique, aussi je ne vois pas pourquoi vous vous permettez de prendre parti.Signaler Répondre
L'Église catholique n'est pas une ONG et les églises ne sont pas des hébergements d'urgence comme des gymnases ou des MJC. Ce sont des lieux de prières, de recueillement où se déroulent des messes. Le Christ est présent au tabernacle, et cette présence est sacrée.
Que des boomers qui confondent droits de l'homme et foi catholique aient donné leur accord pour abriter des illégaux dans cette église n'a rien d'étonnant à une époque où l'Eglise catholique est traversée depuis plusieurs dizaines d'années par une forme d'hérésie (ce n'est pas la première) et ne se respecte plus elle-même.
Je propose que les migrants soient logés dans des temples maçonniques, pour changer ! Et merci de laisser Pauline Jaricot tranquille, c'était une sainte femme qui ne mérite pas qu'on déforme la vérité à son sujet.
Il arrive que des mosquées (si le sujet vous intéressait par solidarité et non pour stigmatiser les musulmans) acceuillent les migrants musulmans ou non https://www.facebook.com/mosqueemantessud/posts/-grand-froid-mise-%;C3%A0-labri-en-ces-jours-de-grand-froid-nous-maintenons-la-mosqu%C3%A9e/2958798297686822/Signaler Répondre
mais voyez vous il y a un peu plus d'églises à Lyon que de mosquées. A moins que vous soyez (mais vu votre commentaire j'en doute) pour de nouvelles mosquées en centre ville à Lyon ? En attendant venez donc faire des maraudes. Vous y croiserez chrétiens, musulmans., athées et membres de toutes les religions. Mais c'est moins simple que de poster sous pseudo sur le web. Tenez commencez avec cette belle association où le chrétien que je suis a eu le plaisir d'être bénévole au milieu de nombreux musulmans https://www.ummahconnect.fr/places/france/auvergne-rhone-alpes/crepieux-la-pape/rencontres-fraternelles-et-entraide/
bref bougez vous :)
encore une preuve que vous n'allez pas aux maraudes. Que font beaucoup de musulmans y compris en faveur de non musulmansSignaler Répondre
restez derriere votre clavier
que d'hypocrisie et de mielleries...les commentaires ne disent pas " qu'ils aillent à la mosquée" mais "pourquoi les mosquées n'ouvrent elles jamais leurs portent?" ce qui est totalement diffèrent mais cela à une explication...la ou la religion catholique aide son prochain , la religion musulmane n'aide que son prochain "musulman" eh oui triste realité!!!Signaler Répondre
Mais du coup, pourquoi pas une mosquée Romain ?Signaler Répondre