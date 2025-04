Jean-Michel Aulas, les socialistes, Lyon La Duchère et le tramway : quand les bonnes idées font école

L'ancien patron emblématique de l'OL multi champion de France, dont on connaît la sainte horreur des embouteillages et des chantiers interminables, vient d’endosser un costume neuf et de rejoindre (bienvenue !) la ligue des défenseurs du tramway reliant la Part-Dieu à Écully via la Duchère.

Voilà une bonne idée ! Mais si celle-ci est excellente il est loin d'être le premier à s'être positionné sur ce sujet qui permettrait à coup sûr d'enlever une part de la saturation automobile grandissante sur Vaise et de développer la Duchère, son commerce, sa vie sportive et culturelle et dynamiser le campus ouest de Lyon

Car ce projet, bien loin d’être une trouvaille toute fraîche, fait son chemin depuis plusieurs années grâce à l’énergie déployée notamment par Jean-Christophe Vincent, président du club de football de Lyon La Duchère. Celui-ci en a fait l'un des axes centraux de sa mobilisation pour désenclaver un quartier qui, s'il ne manque pas d'idées, reste privé de métro comme ses voisins de Saint-Rambert et de l'Industrie, tristement stoppés à Vaise.

Moi-même, dans ces colonnes comme ailleurs, ai régulièrement souligné l'importance de cette liaison essentielle pour dynamiser le commerce, redonner vie aux marchés forains et offrir une véritable respiration économique et sociale à ce territoire lyonnais souvent oublié depuis des dizaines d'années.

Premier parti politique à s'emparer du sujet, les socialistes lyonnais, et notamment leur section du 9e arrondissement qui a travaillé le sujet, avaient déjà placé ce tramway au cœur de leur réflexion il y a deux ans, allant jusqu'à formuler publiquement ce vœu en conseil municipal.

L'idée du Président de Lyon La Duchère puis des socialistes a ensuite été reprise par Renaud Payre, vice-président à la Métropole en charge du Logement et président d'un autre parti, Voix Commune, n’a donc rien d’improvisé : elle a mûri, cheminé et fédère aujourd’hui bien au-delà des clivages politiques. Le Maire (LR) d'Ecully Sébastien Michel y est également favorable mais n'arrive pas à se mettre d'accord avec la Métropole qui demande qu'un certain nombre de logements soient construits à proximité du tramway. Chez d'autres à droite les esprits commencent à bouger, même si l’idée initiale, amputée d’un axe Part-Dieu-Duchère pourtant indispensable, s’est limitée à un trajet plus modeste Valmy-Écully. Qui risque surtout d'engorger encore l'arrivée à Vaise.

Côté métropole Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste à la Métropole de Bruno Bernard, a lancé une étude approfondie sur le sujet, signe que la majorité ne reste pas insensible à cette proposition pragmatique et ambitieuse. aussi. Et l'étude a conclu à la pleine faisabilité du projet.

Reste que pour l'instant, prudents dans un contexte incertain, ville et métropole n'ont pas encore arbitré entre tramway et bus à haut niveau de service (ce qui n'est quand même pas la même chose).

Ce soudain intérêt de Jean-Michel Aulas pourrait bien donner un nouveau souffle à un projet qui, rappelons-le, intéresse aussi directement Michelle Kang, présidente de l’OL féminin.

Celle-ci, en quête d'un stade digne de ses championnes dans Lyon intramuros, verrait d’un œil très favorable ce tramway capable d'améliorer sensiblement les mobilités vers la Duchère et ses alentours. Et de faire jouer ses championnes au sein du stade Balmont à La Duchère, alors rénové et mieux desservi.

Bref, Jean-Michel Aulas a bien raison de rejoindre sur ce point les socialistes et l'idée du président de Lyon La Duchère : Lyon doit penser grand et inclusif

Mais rappelons simplement, malicieusement, que les meilleures idées ne surgissent pas toujours des seuls bureaux de grands patrons et de leurs cabinets de conseils parisiens. Elles poussent souvent sur le terrain, au contact des habitants et grâce à l’énergie de ceux qui œuvrent discrètement depuis des années à l’amélioration concrète de la vie quotidienne.

Alors, M. Aulas, bienvenue à bord du tramway Part-La Duchère-Dieu-Écully. Ici, les bonnes idées sont sans copyright.

Romain Blachier