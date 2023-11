Désenclaver La Duchère !

La Duchère, quartier emblématique et populaire de Lyon (oui de Lyon car nombreux sont les journalistes et politiques à la penser comme une banlieue de notre ville dont elle fait pourtant pleinement partie !) fait face depuis longtemps à de nombreuses difficultés sociales et économiques. La pauvreté y est très présente. Et même majoritaire dans la partie du quartier de la Sauvegarde où plus d’un habitant sur deux est confronté à de terribles situations financières et à une immense précarité.

Le projet de Métro : Un abandon sans discussion ni soutien politique de personne

Malheureusement, le projet de prolongement de la ligne D du métro de Gare de Vaise à Lyon-Duchère a été laissé de côté. Il n’était certes pas sans défaut: un métro c’est cher, c’est très long à déployer. Souvent celui qui initie le projet n’est pas celui qui l’inaugure et pendant le temps de construction, les habitants sont sans solution de court terme.

Mais la question aurait sans doute mérité un peu de débat et les habitants de ce quartier du neuvième arrondissement n’ont pas, parce qu’ils sont plus pauvres que d’autres, moins de droits que ceux de Saint-Genis-Laval, chez qui le métro vient d’arriver. .

L’absence de prise de position de la Maire du 9e arrondissement

Face à ces enjeux, l’absence de prise de position claire de la part d'Anne Braibant, la maire du 9e arrondissement de Lyon, est préoccupante. La dame a semblé plus préoccupée de chasser une de ses élues socialistes qui avait l’air de ne pas lui plaire plutôt que s’intéresser aux Duchéroises et Duchérois. Mais il faut lui rendre justice qu’elle n'était pas la seule à ne pas vraiment prendre position sur un sujet où aucun des élus d’aucun bord du territoire ou aucun parlementaire n’a voulu se saisir, en pour ou en contre.

Vers des perspectives nouvelles ? Ou vers 200 millions d’euros gaspillés pour rien ?

Alors OK, regardons plutôt vers l’avenir. Peut-être que le métro n’est pas la seule solution. Peut-être que des solutions en surface pourraient répondre aux besoins de La Duchère.

Mais pour cela, il faut un dialogue ouvert, une concertation avec les habitants, et une vision politique claire. Il existe deux propositions pour désenclaver La Duchère : la première c’est remplacer les lignes de bus comme le C6 par une sorte de nouveau bus C6. Le tout pour environ 200 millions d’euros….Une position soutenue par certains des amis de la Maire du 9e arrondissement.

L’autre c’est de créer un vrai tramway qui relierait la Part-Dieu à Ecully en passant par La Duchère et qui a été évoqué avec pertinence par Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de Bruno Bernard, délégué aux transports. Une solution bien plus satisfaisante, qui permettrait aux Duchéroises et Duchérois d’être moins assignés à résidence et un peu moins considérés comme des citoyens de seconde zone.

A voir ce que vont choisir les élus de la Métropole de Lyon.

