Un France-Angleterre de rugby sans les Lyonnais ?

Mais qui comportera, c’est dommage, fort peu de lyonnais dans l’enceinte du Groupama Stadium. La faute à une gestion approximative, peu sociale et décorrélée du territoire de la part de la Fédération Française de Rugby (FFR).

En effet, contrairement à l’usage, les partenaires habituels, privés comme publics, du ballon ovale lyonnais, ont été complètement écartés de l’événement.

Si la collectivité participera bien à l’acheminement des spectateurs via les tramways de la société de transport métropolitaine, les acteurs publics du territoire n’ont pu acquérir, même moyennement finance, aucune place pour les MJC, associations populaires et centres sociaux du Grand Lyon. La Fédération Française de Rugby a préféré revendre le maximum de places à des sociétés d'événementiel, certaines vous facturant un SMIC pour une prestation composée d’une de match place précédée d’un kir et de petits fours. Il est vrai que le manque à gagner entre la tenue d’un match au Groupama Stadium et celui au Stade de France, actuellement en travaux pour les JO, est fort. Et que c’était pour la FFR un moyen de gagner plus d’argent. Mais fallait-il en arriver à priver les lyonnaises et les lyonnais les plus modestes d’un événement populaire ?

Le grand public qui s’est à la recherche des quelques places restantes non vendues à des sociétés d’événementiel a du subir les avanies d’une billetterie erratique, buguée, aux dates changeantes. Et lorsque le jour J est arrivé, au fil des réservations rapidements remplies, les avis sur la billetterie mise en place par la FFR ont rendu fou les internautes. Ils se sont agacés des manques de communication, des bugs techniques innombrables et inacceptables pour un sport aussi populaire et disposant de moyens conséquents.

Fort peu sont les “simples quidams” lyonnais à avoir pu acquérir une place dans un événement où certes l’offre était largement dépassée par la demande. Quand aux acteurs privés, les sponsors du rugby de notre teirrtoire , ils ont fort souvent, eux aussi, été tenus à l’écart de l’événement.

Ce comportement de la Fédération Française de Rugby est d’autant plus dommage que Lyon, sa ville, sa Métropole, ont largement réussi à faire de la coupe du monde qui s’est tenue il y a quelques mois y compris sur notre territoire, une vraie fête populaire, avec un village fréquenté sur la place Bellecour, des ateliers sur le sport et l’écologie menés par la ville et Julie Nublat-Faure. Des structures du territoire ont été associées à l’événement par Florestan Groult, Vice-Président aux Sport de Bruno Bernard. Bref les acteurs publics, comme privés du territoire, savent faire de l’ovalie, un événement qui nous parle à toutes et tous. Preuve en est, le LOU Rugby qui jouait pendant de nombreuses années en Pro D2, devant des audiences réduites, est devenu, malgré ses résultats actuels irréguliers, une place importante de l’ovalie en France.

Le rugby est un sport populaire, ancré dans les territoires. La Fédération Française de Rugby a tort de l’oublier.

Romain Blachier