Comment résoudre le souci du logement dans le Grand Lyon ?

En voulant emménager ou déménager, vous vous êtes délesté de plusieurs milliers d’euros, d’un seul coup, pour régler les frais d’agence, la caution et le premier loyer de votre appartement.

Et vous le faites soulagé puisque vous sortez de la peur de ne rien trouver.

L’offre locative à Lyon est en chute libre. Et devrait continuer de baisser. Surtout si vous cherchez un appartement pour vous seul ou votre famille : la découpe d’appartements en petits lots, plus rentables, est de plus en plus de mise.

Et si vous trouvez, il faut vous demander trois fois le montant du loyer, avoir des garants, la preuve que vous aurez le même poste pendant 30 ans, que vous disposiez d’une goutte de sang de licorne récoltée lors du solstice d’hiver et parfois réaliser un véritable entretien d’embauche de plusieurs heures…

De toute façon, le propriétaire a le choix. Y’en a 10, 100 qui prendront l’appart si ce n’est vous.

Quand à l’achat, si vous souhaitez à terme, c’est fort légitime, être dans vos murs, il est de plus en plus complexe : si les prix sont en baisse actuellement (baisse non compensée par la difficulté d’obtention d’un prêt et le coût du crédit actuel) ils ont littéralement explosé pendant des années à Lyon. Rendant plus rentable le fait d’acheter un appartement dans le 7e ou le 4e et de le revendre que d’aller se lever le matin pour aller bosser.

Les prix, les hausses de taux d'intérêts, la multiplication des séparations (mais aussi combien de couples restent ensemble juste parce qu’ils ont acheté ensemble ?) et donc des foyers avec un seul salaire rendent de plus en plus inaccessible la propriété à nombre de lyonnaises et de lyonnais quand ils ne disposent pas d’un apport familial ou d’un héritage. D’autant que les salaires nets français n’ont jamais été bien généreux.

Pourtant dans un monde, c’est triste où l’isolement social et la production domestique est considéré comme une vertu (pensez à vous, ignorez le monde ! ) l’accès à la propriété individuelle est devenu le clivage pour certains entre les gens “respectables et raisonnables” et les autres.Sur le territoire national 60 % des Français possèdent leur logement ou sont en train d’en payer les traites. Contre 36% en Suisse ou environ 50% en Allemagne.

Lyon est majoritairement composé de locataires.

Mais à Lyon c’est bien moins.Plus de deux tiers des lyonnais sont locataires. Le tiers restant est le plus souvent propriétaire de son seul logement.

Pourtant notre territoire est aussi l’objet d’un vrai Monopoly.Car la majorité (plus de 57%) de l’offre locative sur notre métropole est détenue par une minorité de gens (environ 3,5%) qui possèdent 5 logements et plus. Quasiment toujours accumulés au moins en grande partie grâce à la rente de l’héritage. Pendant ce temps la Métropole de Lyon compte 20 000 mal-logés (on trouve des familles qui vivent à 5 dans 12m2) et presque 3000 sans-abris.

Le logement plombe VRAIMENT notre budget

Entre 1984 et 2018, le montant total de loyers perçus en France a été multiplié par 2,2, après inflation, selon l’Observatoire des inégalités. Pas étonnant que la vie nous semble plus chère…

Pire encore si on regarde plus loin : dans le budget des Français, la part du logement est passée de 9% en 1959 à 23% en 2019 !

Avant, de 1914 à 1986, en France, les loyers étaient contrôlés par le gouvernement. Mais dans les années 1980, sous la direction du Premier ministre de droite Jacques Chirac, la loi Méhaignerie a introduit la libre fixation des loyers. Sans qu’ensuite les choses soient changées. Cette réforme, visant à résoudre la crise du logement en stimulant la construction et la rénovation de logements, n'a pas atteint ses objectifs. Elle a juste conduit à une explosion des loyers.

Plafonnement des loyers, isolation des bâtiments : de mauvais boucs émissaires

Oui certains refus de permis de construire de la part d’élus communaux grèvent sans doute les efforts de construction dans nombre de communes du Grand Lyon. A commencer par la ville centre et les politiques parfois problématiques vis à vis de construction et de la densification, aggravant les soucis des plus pauvres. Mais par contre il serait faux de faire porter le chapeau à l’encadrement des loyers, loyers qui ont tendance à exploser depuis des décennies. On a du mal à se loger dans toutes les métropoles européennes, qu’elles aient ou non ce dispositif qui à l’inverse évite une trop grosse explosion des dépenses de loyer pour les familles modestes et les classes moyennes;

Il est aussi problématique de faire porter le chapeau à l'isolation des bâtiments. Qui est vitale à l’heure de la nécessaire sobriété énergétique. La chute de la construction de logements, qui amène notamment à cette crise, est une donnée qui n’est pas propre à notre pays ni à cette mesure. En Allemagne la chute de projets a atteint les 26%.

On peut s’étonner d’ailleurs de certains tartuffes d’une certaine gauche de façade proclamant leur amour des livres écolos de Timothée Parrique ou de Camille Étienne (ce qui n’est pas un mal en soit quand on applique réellement au moins une partie de leur discours ! ) mais devenus bien moins volontaristes quand il s’agit de faire des travaux et d’isoler les appartements qu’ils louent à d’autres : vivre dans un logement de la catégorie G, la plus énergivore, coûte une fortune à chauffer. Faire passer une telle passoire thermique aux normes, en plus d’être bien plus écologique, permet au locataire d’économiser près d’un mois et demi de SMIC annuel !

Reste que notre Métropole est confrontée à une diminution de la construction de logements (-31 % au 1er trimestre 2023) et une forte baisse des ventes (-48 % par rapport à juin 2022). Pour y faire face, le Grand Lyon via son président Bruno Bernard et l’élu du groupe socialiste Renaud Payre a mis en place une stratégie d'intervention comprenant trois solutions pour les promoteurs afin de favoriser la production de logements abordables. Un plan d'urgence pour le logement et l'immobilier, doté de 10 000 000 euros pour 2023-2024, a été approuvé pour soutenir cette initiative. Le plan vise à financer entre 600 et 900 logements sociaux et à développer le modèle de Baux Réels Solidaires (BRS) avec la SCIC Foncière solidaire du Grand Lyon.

Est-ce que ça contribuera à la solution ? Sans doute. Est-ce que cela suffira à résoudre les soucis d’un sujet aussi complexe à soi tout seul ? La réponse est non et il faut par exemple réfléchir à la mise en place de mesures comme le capital républicain, proposé ces jours-ci par le boss du PS Olivier Faure . Dans un pays centralisé comme le nôtre et porté à ce point sur la pierre qu’il transforme beaucoup des plus révolutionnaires d’entre nous en petits bourgeois réacs dès lors qu’il est question d’immobilier, la solution ne dépend pas que d’un seul acteur.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier