Pourquoi les vendanges ont du mal à trouver des bras ?

Et cela risque de provoquer des posts sur Facebook du style : "DE MON TEMPS, ON TRAVAILLAIT ET ON AVAIT UNE ORANGE À NOËL. ON VENDANGEAIT 36 HEURES PAR JOUR ET ON N’EN EST PAS MORTS. CORDIALEMENT GEGE DU 65". Oubliant que les exploitations sont bien plus vastes qu’avant. Là où il fallait 500 personnes pour vendanger le Pilat, il en faut aujourd’hui 3000.

Certains élus de droite en profitent pour évoquer à nouveau la possibilité de réduire les droits des demandeurs d’emploi afin de les forcer à accepter un travail, en tirant vers le bas salaires et conditions de travail. Ils semblent ne connaître la loi de l’offre et de la demande que dans un seul sens. Certes, la météo et les décisions politiques jouent un rôle, mais certaines pratiques de certains viticulteurs doivent également être remises en question. Même si l'ambiance de belles vendanges, c'est aussi des souvenirs inoubliables.

Un décalage qui exclut les étudiants

Tout d’abord, il y a la question du calendrier. Cette année, dans plusieurs régions, les vendanges sont plus tardives que d'habitude, un retard qu’on n’avait pas vu depuis 2014, de même dans les vignobles de la Loire. Ce décalage coïncide avec la reprise des cours universitaires, excluant ainsi de nombreux étudiants qui formaient une grande partie de la main-d'œuvre saisonnière. Même si, côté Beaujolais, les vendanges commencent plus tôt, à savoir ce week-end.

Des salaires peu attractifs

Ensuite, il y a les salaires. Malgré les exonérations fiscales sur les cotisations patronales dont bénéficient les viticulteurs (augmentées cette année), beaucoup continuent de payer leurs vendangeurs au SMIC, même dans des domaines prospères. Dans le Champagne, des scandales ont éclaté l’été dernier, certains ramassant le raisin pour certaines maisons prestigieuses étant payés de façon informelle en dessous du SMIC, parfois 5 euros de l’heure, comme l'a révélé une enquête du journal "Le Monde" l'an passé.

Dans ces conditions, difficile d'attirer des candidats, surtout avec les frais de déplacement, de logement et de nourriture qui amenuisent des salaires déjà bas. Les viticulteurs, confrontés à la baisse de la consommation de vin, doivent aussi faire face à la montée de la bière, désormais préférée des Français. Enfin, l'explosion des loyers dans les grandes villes rend ces jobs peu attractifs pour les citadins.

L'ambiance des vendanges c'est parfois super, c'est parfois un beau lieu d'humanité mais ca ne paie pas toujours.

Le manque d’hébergement, un obstacle majeur

Les exploitations viticoles sont souvent loin des lieux de résidence habituels des vendangeurs. Depuis 2011, les obligations en matière d’hébergement des travailleurs ont été renforcées, une mesure initialement bienvenue pour lutter contre les abus, certains viticulteurs proposant des conditions de logement insalubres.

Cependant, beaucoup de petits domaines ont du mal à fournir des solutions d’hébergement, surtout pour les travailleurs venant de loin ou sans véhicule, qui ne sont là que pour deux à trois semaines par an. Cela représente un coût important.

Si certaines exploitations peuvent se permettre un hébergement de qualité, offrent une vraie ambiance de vie et cherchent des solutions temporaires, d'autres refusent de reconnaître que pour les personnes sans véhicule, il est difficile de se rendre sur des exploitations mal desservies par les transports. D'autres fois c'est au camping sauvage ou au squat ou aux pratiques de marchands de sommeils que sont confrontés ces travailleurs et travailleuses agricoles.

C'est aussi là un changement important dans la vie de la récolte et une vraie difficulté pour attirer des vendangeurs et vendangeuses que cette question de l'hébergement. Des groupements viticoles essaient de trouver des solutions ainsi que les intercommunalités. Mais ce n'est pas simple, malgré beaucoup de bonnes volontés;

De plus, certains viticulteurs, en plus de ne pas offrir d'hébergement, ne nourrissent pas non plus celles et ceux qui sont sur place et sans solution pour trouver de quoi manger à proximité. Pire: certains vendangeuses et vendangeurs (c'est certes devenu rare par rapport à il y a quelques dizaines d'années) doivent parfois payer leur employeur pour des repas déduits de leur paie pendant que d'autres, au contraire, régalent gratuitement d'excellents repas celles et ceux qui viennent ramasser le raisin dans leur exploitation.

Des conditions de travail dures

Les conditions de travail ne sont pas en reste. Les semaines de 60 heures et la possibilité de travailler 15 jours d’affilée sans repos (décision prise cette été par la gouvernement démissionnaire de Monsieur Attal et son ministre démissionnaire Marc Fesneau) peuvent sembler attractives pour ceux qui veulent en finir rapidement et rester moins longtemps sur l'exploitation, mais elles présentent des risques évidents pour la santé et le bien-être des travailleurs. Ces dérives, tolérées sous prétexte d’efficacité et de s'adapter à un temps de travail court et dense, peuvent pousser les travailleurs à chercher d'autres offres. Dans le Beaujolais où la vigne est basse, quinze jours sans repos, ça demande un dos en belle forme.

Le poids des mauvaises pratiques

Si les vendanges, c'est souvent de beaux moments, certains viticulteurs n’ont pas fait l’effort de rendre les vendanges attractives. Certes, il existe des producteurs respectueux, soucieux du bien-être de leurs travailleurs. Il m'arrive d’ailleurs d’aller vendanger par plaisir entre amis chez des viticulteurs que je connais, et c'est toujours un plaisir. Mais lorsque je faisais cela comme job étudiant, je me souviens bien de ces journées dans les vignes. Au-delà de l’expérience sympathique, le retour à l’exploitation réservait souvent des mauvaises surprises : des heures non comptabilisées, une paie bien plus basse que prévue, des repas facturés, et même l’obligation d’acheter des gants de protection au viticulteur, à un prix trois fois supérieur à celui du Auchan de Villefranche.

Si beaucoup de ces pratiques ont évolué en bien, d’autres exploitations continuent d’abuser. Et n'aident pas non plus cette jolie profession, pleine de gens supers et de beaux moments, à recruter.

Romain Blachier