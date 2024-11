Grégory Doucet et la décolonisation de la province

Invité sur BFM-TV, le maire de Lyon a dénoncé la coupe de 5 milliards d’euros imposée aux collectivités pour renflouer les caisses de l’État, vidées par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire.

À quoi bon élire des maires si l’État leur retire tout pouvoir ? Qu’on veuille construire des crèches ou commettre des erreurs, encore faut-il avoir la liberté de décider.

Aujourd’hui, les élus locaux sont réduits à gérer la pénurie, pendant que l’État accumule la dette. "Ce n’est pas aux communes de payer pour les échecs nationaux", martèle Doucet. Et il a raison.

L’une des grandes promesses d’Emmanuel Macron en 2017 était de laisser plus de liberté à la démocratie locale. Sept ans plus tard, il a levé presque tous les leviers fiscaux des collectivités.

Les démissions n’ont jamais été aussi nombreuses : 1300 élu(e)s locaux ont rendu leur écharpe l’an dernier, lassés d’être à portée d’engueulade sans pouvoir agir. En 2022, 2265 plaintes et signalements pour violences contre des élus ont été enregistrés, un bond de 32% en un an.

À Lyon comme dans la Métropole, de nombreux projets sociaux, culturels ou économiques sont paralysés par la surcentralisation d’un État dirigé depuis Paris. Vos élus, pourtant élus démocratiquement, sont entravés dans leurs actions et parfois injustement pris pour cible pour des décisions qu’ils n’ont pas la possibilité de prendre.

Certes, tout n’est pas à imputer à l’État. Ce n’est pas lui qui force la Ville de Lyon à porter un coûteux projet place Bellecour qui n’ajoutera pas un seul arbre. C'est sa décision. D'élu local.

Et il est trop facile pour Bruno Bernard, président EELV de la Métropole, d’utiliser l’État comme prétexte pour ne pas trouver de solutions au relogement des mineurs isolés accompagnés par CAPSO. Le silence assourdissant de la gauche sur cette question n’aide pas : seuls quelques militants, collectifs et pas mal de socialistes ou apparentés, loin des tractations parisiennes pour les municipales vendues à Bruno Bernard, se font entendre aux côtés de la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi pour protester contre la dureté qui est faite de remises à la rue.

Un jeu de dupes entre Etat et collectivités dans un pays trop centralisé

Pourtant, les Lyonnais et Grand Lyonnais ont voté pour un projet, social et écologiste. Ce projet, si il comporte de vraies belles réalisations, notamment en matière de modes doux, est aujourd’hui partiellement entravé par un État endetté, dirigé par des "génies de la finance" autoproclamés. Il faut beaucoup d'habileté et de talent au Maire socialiste Cédric Van Styvendael pour mener la jolie saison culturelle qui est programmée dans sa commune malgré le désengagement étatique.

Les décisions des hauts fonctionnaires parisiens, sortis des mêmes écoles que le Président Macron et ses ministres, saignent les collectivités à blanc. Elles empêchent les Grands Lyonnais de disposer de vrais choix politiques.

En choisissant un modèle ultra-centralisé, notre nation a fait le choix d’un pouvoir vertical qui étouffe la démocratie locale. Il faut que les élus locaux puissent prendre leurs décisions librement, sans se cacher derrière l'Etat. C'est un jeu de dupes dont personne n'est complètement innovent.

Plus que jamais, les mots de Michel Rocard résonnent avec justesse : "Il faut décoloniser la province."

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier