Bugeaud : la démarche salutaire du maire de Lyon

D'autres, en face, ont en curieux combat de défendre le fait de garder le nom d'un tueur d'enfants...

Housnia, l’enfant sacrifiée dans la grotte

Dans le Dahra algérien de 1845, la petite Housnia cherchait refuge avec sa famille dans une caverne pour échapper aux soldats de Thomas Robert Bugeaud. Cependant, les feux allumés à l’entrée, étouffants et impitoyables, lui ont volé la vie, ainsi que celles de centaines d’autres. Ces "enfumades", crime de guerre perpétré par la fumée, condamnèrent Housnia à ne jamais revoir la lumière du jour. Pourtant, une rue de Lyon porte encore le nom de ce maréchal.

L'abbé Pierre il y a quelques mois

Il y a quelque temps, la ville de Lyon avait décidé, suite à de nombreuses révélations, de débaptiser la place Abbé Pierre dans le 9e à la Duchère. Ayant été parmi les premiers et premières à demander ce changement, je ne pouvais que m’en réjouir, d’autant plus que cette démarche associait les habitantes et habitants du 9e. D’ici quelques mois, le maire de Lyon réunira un comité de personnalités qualifiées pour réfléchir à la mémoire de notre ville.

Nos places et nos rues ont souvent changé de nom au fil du temps : la place Bellecour, par exemple, s’est successivement appelée place Royale, place Bonaparte… Au XIXe siècle, un comité monarchiste décida curieusement d’y installer la statue de Louis XIV, roi qui avait pourtant considérablement appauvri Lyon et n’y avait séjourné que deux jours, principalement pour fréquenter des travailleuses du sexe.

Par ailleurs, nombre de rues et de places — Fourcade, Laure Diebold ou encore Cluzan — ont été baptisées il y a quelques dizaines d'années voire moins pour honorer celles et ceux qui résistèrent à l’hydre nazie.

Dans le 6e arrondissement, la rue Bugeaud illustre bien le problème. Avant de porter le nom d’un massacreur de femmes et d’enfants, elle s’appelait rue Sainte-Marguerite. C’était sans doute moins sanglant que le nom qu’elle porte aujourd’hui.

L’exemple d’une mémoire assumée

À l’Hôtel de Ville, Grégory Doucet et son équipe proposent une démarche intéressante. La création d’un comité consultatif sur les mémoires, composé d’historiens, d’universitaires et de représentants de la société civile, est une initiative inédite et essentielle pour étudier plusieurs lieux de notre commune. Ce comité poursuivra trois objectifs clairs :

1 Identifier les figures problématiques en s’appuyant sur des recherches rigoureuses menées avec le CHRD (Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) et des universitaires.

2 Minimiser les impacts sociaux et logistiques : un double adressage temporaire réduira les inconvénients pour les riverains et leur laissera le temps de s’adapter.

3 Proposer des solutions pédagogiques : plaques explicatives, changement de noms, projets éducatifs, etc., afin de contextualiser l’Histoire dans les écoles.

Quand Pascal Blache veut garder le nom d’un enfumeur d’enfants ?

Pascal Blache, maire du 6e arrondissement de Lyon, navigue en eaux troubles. Parmi les lieux étudiés par le comité figure la rue Bugeaud, qui se trouve précisément dans son arrondissement. Blache semble un peu perdu : il était Les Républicains il y a deux mois et fait aujourd’hui partie de la majorité présidentielle. Le voilà qui tente de flatter l’électorat macroniste de son secteur, tout en utilisant le terme "woke" pour dénigrer l’idée de renommer une rue dédiée à un assassin d’enfants. S’agit-il d’une véritable conviction ou essaie-t-il de séduire l’électorat de la droite radicale, proche d’Éric Zemmour ?

Ce dernier est un inconditionnel de Bugeaud, ce qui paraît d’autant plus paradoxal : sans la colonisation de l’Algérie, il y aurait sans doute moins d’Algériens en France, ce qui semble être l’un des objectifs de M. Zemmour. Allez chercher la logique chez les réacs…

Pour en revenir à Pascal Blache, son attitude est encore plus incohérente lorsqu’on constate qu’il avait voté pour la création d’une place Émir Abdelkader — farouche adversaire des massacres perpétrés par Bugeaud — tout en s’opposant à la débaptisation de la rue du maréchal. Est-ce que, pour une rue Staline ou Pol Pot, il manifesterait autant de ferveur à préserver "l’Histoire" ? Je ne pense pas que Pascal Blache approuve l’enfumage de familles entières, mais je le trouve politiquement égaré, prêt à manger à tous les râteliers.

Un exemple lyonnais à suivre et une rue déjà débaptisée à Paris

Changer un nom de rue n’a rien de nouveau. Avec mes camarades des Jeunes Socialistes, des jeunes communistes, des jeunes verts et de l’Unef, nous avons mené un long combat pour que la rue Alexis-Carrel — nom d’un collaborateur des nazis et promoteur d’un "racisme scientifique" — disparaisse. Sous la mairie socialiste de Gérard Collomb, avec le soutien de ses alliés écologistes et communistes, cette rue est devenue un hommage à la résistante Berty Albrecht. L’exemple prouve que le changement peut se faire en douceur, avec pédagogie.

De même, Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, a su renommer en 2024 l’avenue Bugeaud en avenue Hubert Germain, en hommage à un héros de la Résistance.

Respecter l’Histoire en regardant vers l’avenir

Les noms de rues ne sont pas des stèles figées dans le marbre, mais le reflet de nos valeurs contemporaines. Conserver le nom de Bugeaud dans l’espace public, sans la moindre explication, revient à maintenir un hommage tacite à des crimes qui heurtent notre conscience moderne.

En y réfléchissant calmement, avec un comité de personnalités qualifiées, Lyon ne renie pas son Histoire, elle la met en contexte. Elle choisit ainsi de ne pas banaliser les actes du maréchal.

Un geste pour la dignité de notre belle ville

Débaptiser la rue Bugeaud, réfléchir à contextualiser certains faits liés au Sergent Blandan ou à d’autres personnages controversés, c’est rendre justice à Housnia et à toutes les victimes sacrifiées dans les grottes du Dahra. C’est un acte de mémoire, mais aussi de respect pour une ville qui revendique des valeurs humanistes. Lyon, berceau de la Résistance, doit également reconnaître les victimes de la colonisation. Grégory Doucet et son équipe ont fait le choix de la prudence, de la vérité scientifique et de la justice. Une démarche à saluer pour que les noms qui ornent nos rues ne soient plus des hontes, mais des phares.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier