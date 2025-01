Lyon : une manifestation des Algériens de France pour débaptiser la rue Bugeaud

Ce dimanche à 16h, à l'appel du collectif des Algériens de France, une manifestation est organisée au 103 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon.

L'objectif est de convaincre le maire Grégory Doucet de débaptiser la rue qui porte le nom de Thomas Robert Bugeaud, connu pour ses massacres commis en Algérie au XIXe siècle.

"Nous sommes les enfants des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été axphixiés et brûlés vifs par le Maréchal de France Thomas Bugeaud", annoncent les manifestants, qui militent pour que l'axe situé proche du consulat algérien prenne le nom de rue du 17 octobre 1961 "en hommage aux 297 Algériens et Franco-Algériens qui ont été assassinés et noyés par Maurice Papon et la France coloniale".

Cette manifestation intervient dans un contexte géopolitique tendu entre la France et l'Algérie, mais aussi d'interpellations de plusieurs influenceurs algériens soupçonnés de distiller des messages de haine sur les réseaux sociaux.

Une rue en sursis

Pour rappel, Grégory Doucet avait récemment annoncé être pour que la rue Bugeaud soit débaptisé. La Ville de Lyon doit installer ces prochaines semaines un comité composé d'experts pour faire l'inventaire des rues, monuments, statues et plaques problématiques, et proposer pour chacun des solutions.

L'Union Algérienne, association de la diaspora du pays maghrébin en France, avait de son côté annoncé porter plainte contre Grégory Doucet pour apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, proposant que la rue Bugeaud devienne rue Camille Blanc, maire d'Evian-les-Bains, assassiné en 1961 par l'OAS alors qu'il militait pour la paix en Algérie.