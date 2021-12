Victoire de l’Algérie : un individu attendu devant la justice après les violences dans le centre de Lyon samedi

Dès le début de la soirée, des centaines de supporters de l’équipe d’Algérie sont descendus dans les rues de Lyon pour fêter la victoire en finale de la Coupe arabe face à la Tunisie.

Mais des casseurs s’étaient glissés dans la foulé pour s’en prendre aux forces de l’ordre avec des jets de pétards et de fumigènes, mais aussi pour dégrader du mobilier urbain. De nombreuses poubelles ont ainsi été incendiées en Presqu’île, des vitres de la station de métro Bellecour ou encore un arrêt de bus ont aussi fait les frais des individus très mobiles.

Dans ce secteur, mais aussi dans le quartier de la Guillotière, les policiers ont été obligés de tirer des grenades de gaz lacrymogène pour faire revenir le calme alors que d'importants embouteillages s’étaient formés sur les quais du Rhône avec à la clé un concert de klaxons et des rodéos urbains. Les fonctionnaires ont chargé à plusieurs reprises face à des groupes qui hurlaient "nique la France" en pleine rue de la République.

Au total, six policiers ont été légèrement blessés lors des débordements qui ont conduit à l’arrestation d’un jeune homme âgé de 20 ans, soupçonné d’être l’auteur de jet de projectiles et de dégradations. Originaire de Vaulx-en-Velin, ce dernier a été placé en garde à vue et devrait être jugé ce lundi à Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate.