Grégory Doucet propose un fonds d’indemnisation des commerces attaqués : qu’en pensent les commerçants ?

Assurances, la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat… qui doit payer ? C’est la confusion pour régler les notes salées des dégradations commises lors des manifestations contre la réforme des retraites, la dernière en date s’étant tenue le 1er mai. Alors que le maire de Lyon Grégory Doucet réclamait à l’Etat ce lundi un fonds d’indemnisation en aide aux commerçants visés par la casse, les commerçants concernés sont partagés sur l’initiative. Certains pointent du doigt l’inefficience du débat politique alors que d’autres saluent tout de même l’initiative du maire écologiste.

Bruno Dupuis, vice-président de l’association des commerçants du cours Gambetta, est catégorique : "Ce n’est pas nous qui devons assumer, mais l’Etat. De demander ce fonds d’indemnisation c’est le strict minimum. Maintenant il faut que tous les pouvoirs se mettent autour d’une table, plutôt que de se renvoyer la balle sans cesse. On connaît trop bien les incantations et les joutes verbales faites par les maires de villes après ce genre de dégradations. Depuis les gilets jaunes les commerces sont successivement impactés, on a moins de touristes, les trésoreries sont exsangues… J’aurais été content de voir plus de responsables politiques sur le terrain au lendemain des dégradations, pour aller voir un à un les commerçants touchés", admet-il.

D’autres associations de commerces sont plus clémentes et saluent l’initiative de Grégory Doucet. Pour autant, tous sont unanimes sur les difficultés successives qu’ils rencontrent maintenant depuis plusieurs années : "Cette demande, c’est un minimum pour palier l’urgence de la situation. C’est même une bonne chose et dans ce cas on ne peut pas critiquer le maire. Il émet une solution et maintenant c’est aux politiques de s’entendre. Les commerces sont des socles essentiels et c’est très dur pour tout le monde depuis plusieurs années, notamment pour les indépendants et les PME. La réalité du commerce est difficile aujourd’hui et c’est déjà une première bonne initiative de la part du Maire de Lyon. J’accuse en premier lieu les auteurs de ces dégradations" réagit Nelly Sitbon, présidente de l’association de commerces Vitrine des Pentes.

L’association de commerces My Presqu’île n’a pas voulu répondre à nos sollicitations, en considérant que leur périmètre "a été plutôt épargné au cours de la manifestation." L’association rajoute qu’elle laisse les autres commerces plus impactés s’exprimer. Il y a tout de même eu du grabuge place Bellecour, où l’enseigne de grande distribution Monoprix a failli être pillée ce lundi par les casseurs.

L’initiative de Grégory Doucet amène son lot de divisions au sein des commerçants. Si l’Etat doit en théorie prendre en charge le remboursement des dégradations commises, la version officieuse n’est pas la même. Pris dans un imbroglio géant, mairies, métropoles et préfets se confrontent pour ne pas payer l’addition salée… au grand dam des commerces qui, semaines après semaines, pâtissent encore un peu plus d’une situation sociale des plus tendues.

