Lyon : fermeture du McDo Cordeliers après l’attaque en marge de la manif anti-RN

La presqu’ile lyonnaise a été une nouvelle fois le théâtre de tensions en marge de la manifestation contre le RN, ce dimanche 7 juillet. Alors que beaucoup craignaient une nuit de dégradations, la soirée a débuté par des scènes de liesse en Presqu'île.

Des centaines de personnes sont descendues spontanément dans la rue, transformant la Place de la République en un lieu de festivités. La préfecture estime à 1500 le nombre de personnes rassemblées, avec des concerts de klaxons et des cris de joie résonnant en début de soirée dans le 2e arrondissement de Lyon.

Cependant, à la nuit tombée, des incidents ont éclaté. Des casseurs se sont mêlés aux manifestants, s’en prenant d’abord à des abribus, des panneaux publicitaires avant de viser le McDonald's des Cordeliers, situé rue du Président Edouard Herriot.

Tensions à Lyon : le McDonald's de la rue du Président Édouard Herriot pris à partie par des casseurs #ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/Yca2ej1pok — Lyon Mag (@lyonmag) July 7, 2024

L'attaque a été violente : coups de pied, projectiles et tags ont endommagé les vitres et les murs du restaurant. Parmi les tags, on pouvait lire des inscriptions comme « Bien fait », « Free Gaza » et le logo ACAB. Les barricades de fortune mises en place ont rapidement été détruites.

Ce lundi 8 juillet, l'enseigne a dû fermer ses portes pour une durée indéterminée. "Nous allons essayer de rouvrir au plus vite", a déclaré un représentant de McDonald's, sans pouvoir donner de date précise.